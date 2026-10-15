На Рівненщині судитимуть п’ятьох за переправлення чоловіків за кордон

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині до суду скерували матеріали кримінального провадження щодо п’ятьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного перетину державного кордону для військовозобов’язаних

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, у березні 2026 року фігуранти пообіцяли чотирьом чоловікам призовного віку допомогти незаконно виїхати за кордон. Гроші ті мали передати через знайомого під час виконання домовленості.

8 квітня троє фігурантів віком 19, 25 та 31 рік прибули до обумовленого місця на двох автомобілях. В одному транспортному засобі вони розмістили військовозобов’язаних, а в іншому — їхні рюкзаки.

Як пояснювали організатори, так було б легше втекти без речей у разі викриття прикордонниками. Чоловіки планували оминути пункт пропуску та доправити своїх "клієнтів" до кордону, однак їх затримали правоохоронці.

Ще двох фігурантів віком 20 років поліцейські затримали в Рівному під час передавання грошей.

Усім п’ятьом повідомили про підозри, а суд обрав їм запобіжні заходи. Досудове розслідування завершили, обвинувальні матеріали скерували до суду.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.