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15 жовтня 2026, 23:25

Сили оборони вдарили по російському "Рубікону"

15 жовтня 2026, 23:25
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Фото з відкритих джерел
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У Генштабі підтвердили, що 14 жовтня та в ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України вдарили по військових цілях росіян. Зокрема, по особовому складу підрозділу "Рубікон"

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

У районі Новокостянтинівки Запорізької області уражено місце зосередження особового складу підрозділу безпілотників "Рубікон". Також у районі Донецька атакували місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА росіян. Ступінь збитків уточнюється.

"Системне ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів спрямоване на зменшення їхніх спроможностей завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України", - кажуть в Генштабі.

Нагадаємо, сили оборони України 9 жовтня та в ніч на 10 жовтня завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії. Зокрема, уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів РФ.

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