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Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
14 жовтня 2026, 18:15

Трамп ставить все на капітуляцію

14 жовтня 2026, 18:15
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На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на зупинку передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк
На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на зупинку передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк
Фото з відкритих джерел
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1. Трампу потрібний бліцкриг по Україні і він вважає, що російчькі обстріли балістикою без розвідданих примусять Україну піти на угоду. Трампу не потрібен мир, йому потрібна якась угода на яку погодиться Україна, щоб говорити, що він чогось добився.

2. Сьогодні-завтра будуть важливими днями в тому плані, що після нічної заяви Зеленського, вся американська преса говоритиме про зупинку передачі розвідданих. Трамп, безумовно, це спростує. За день-два ми побачимо соціологію з цього питання. І від цієї соціології буде багато в чому залежати те, як Трамп діятиме в наступні дні. Зараз час іде не на місяці чи навіть тижні, а на дні. Як я розумію, корекція всіх дій відбувається і буде відбуватися практично в онлайн режимі. Правда, ми маємо справу з Трампом, який критично ставиться до соціології, бо двічі американські соціологи не попадали саме з результатами Трампа.

3. Сьогоднішній обстріл Києва, на думку Кремля, мало вплине на дії Трампа для якого головне - будь-який вид угоди. А тому, гріх було не скористатися такою нагодою.

4. На жаль, нинішня ситуація показує, що європейська розвідка, на яку були певні сподівання, дуже відстає від американської.

5. Перед нами стоїть надскладна дилема, що робити далі. Поки ми зайняли дивну позицію словесної ескалаціі, яка є контпродуктивною. Квінтесенція цієї позиції - заява міністра закордонних справ Сибіги: "Менш ніж за два роки ми пройшли шлях від "у вас немає козирів” до "не грайте своїми козирями”. Це досягнення". Яка ціль цієї заяви? Сподобатися українцям? Можливо. Але вона не вирішує фундаментальних проблем. Особливо на фоні того, що ситуація складається так, що європейці навряд чи можуть розрулити ситуацію, так я це вже було кілька разів до того.

6. В сухому залишку ми маємо ситуацію, коли Трамп хоче імітацію угоди, Путін вважає, що в нього розвʼязані руки, європейці готові підіграти Трампу в якомусь форматі (формат поки не зрозумілий), ми ескалюємо ситуацію на словах, схоже, не маючи стратегіі.

7. Ці вибори в США Трамп перетворив на референдум по підтримці самого себе. На кону стоїть не лише питання більшості в сенаті, але й контроль над партією. Втрата більшості в сенаті може призвести до розколу в партії і в перспективі до ситуації, коли Трампа свої ж можуть змусити повторити те, що свого часу зробив Ніксон. На відміну від Путіна, Трамп буйний і попри багато застережень готовий воювати відкрито. І ми стали одним з головних елементів цієї війни.

8. У нас є дві можливі стратегії:або піти на пряму конфоронтацію і вдарити по НПЗ, при цьому зробивши максимально розумну інформаційну подачу в США. Або піти на імітацію угоди, в очікуванні закінчення виборів. Обидві стратегії погані. Потрібно вибрати ту, де нас по-максимуму підтримати наші єдині союзники - європейці.

9. Але, при цьому, ми маємо памʼятати: коли ми пройдемо цей етап, наша наступна критична точка березень 2027, коли, можливо, зміниться влада у Франції. Напевне, пора думати про нову стратегію.

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Дональд Трамп США війна Україна РФ
 
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