15:31  15 квітня
У Києві критична ситуація із забезпеченням COVID-лікарень киснем - Рубан
15:58  15 квітня
Влада вирішила максимально "закрутити гайки” українцям по субсидіях - ЗМІ
18:19  15 квітня
На Донбасі бойовики тричі обстрілювали сили ООС — штаб
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2021, 18:39 75

Зеленський звільнив Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА

15 квітня 2021, 18:39 75
Читайте также на русском языке
Президент представив в області кандидатуру Назаренка в серпні 2020 року
Президент представив в області кандидатуру Назаренка в серпні 2020 року
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Відповідний указ №163/2021 з‘явився на сайті глави держави, передає RegioNews.

Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в указі.

Іншим своїм указом №164/2021 Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язки голови Кіровоградської ОДА Жалдака Валерія Олександровича

Довідка: Валерій Жалдак народився у 1977 року у Полтавській області. У 2000 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право”. Має звання заслуженого юриста України. У 2016 — 2019 роках працював директором департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва, директором департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Обіймав посаду заступника Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції. З листопада 2019 по березень 2020 року працював директором департаменту правового забезпечення Міністерства культури, молоді та спорту України. Із вересня 2020 року працював першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 14 квітня Кабмін схвалив звільнення голови Кіровоградської ОДА Назаренка.

Володимир Зеленський звільнення Кропивницький ОДА указ Андрій Назаренко

У COVID-лікарнях Запоріжжя критично не вистачає ліжко-місць - ОДА
14 квітня 2021, 20:57
Стало відомо, коли створять суд, який має замінити ОАСК
14 квітня 2021, 17:57
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погоджені топ-чиновники у Києві і на Закарпатті
14 квітня 2021, 15:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua