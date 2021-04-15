Зеленський звільнив Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА

Президент представив в області кандидатуру Назаренка в серпні 2020 року

Президент представив в області кандидатуру Назаренка в серпні 2020 року

Фото: із відкритих джерел

Відповідний указ №163/2021 з‘явився на сайті глави держави, передає RegioNews.

Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в указі.

Іншим своїм указом №164/2021 Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язки голови Кіровоградської ОДА Жалдака Валерія Олександровича

Довідка: Валерій Жалдак народився у 1977 року у Полтавській області. У 2000 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право”. Має звання заслуженого юриста України. У 2016 — 2019 роках працював директором департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва, директором департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Обіймав посаду заступника Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції. З листопада 2019 по березень 2020 року працював директором департаменту правового забезпечення Міністерства культури, молоді та спорту України. Із вересня 2020 року працював першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 14 квітня Кабмін схвалив звільнення голови Кіровоградської ОДА Назаренка.