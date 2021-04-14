Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погоджені топ-чиновники у Києві і на Закарпатті
Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 14 квітня
Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 14 квітня
У середу, 14 квітня, під час засідання Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, був призначений голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та була погоджена кандидатура заступника голови Закарпатської ОДА.
Про це в Facebook повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
Так, Кабінет Міністрів призначив Ратнікова Дмитра Геннадійовича головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
Крім того, погодив призначення Добромільського Петра Петровича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив звільнення голови Кіровоградської ОДА Назаренка.
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