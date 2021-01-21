Плюси і мінуси Назаренка: якими є перші результати роботи голови Кіровоградської ОДА

За п’ять місяців свого перебування на чолі Кіровоградщини Андрій Назаренко непогано стартанув, але увійшов у потенційний конфлікт із новим головою облради

За п’ять місяців свого перебування на чолі Кіровоградщини Андрій Назаренко непогано стартанув, але увійшов у потенційний конфлікт із новим головою облради

Наприкінці серпня минулого року Володимир Зеленський представив нового очільника Кіровоградської облдержадміністрації. Ним після скандального звільнення зі згаданої посади Андрія Балоня став колишній заступник директора з інвестицій ТОВ "Марлен-КД" Андрій Назаренко. Процес представлення відбувався під час візиту президента до Кропивницького на заході, присвяченому презентації Стратегії розвитку Кіровоградської області. Насправді ж весь тодішні поїздки Зеленського обласними центрами більше нагадували передвиборчий тур головного обличчя політичної партії "Слуга народу" - безліч партійної символіки, трибуна в партійних кольорах та відсутність чіткої цілі приїзду. Усі ці навколополітичні маніпуляції, звісно ж, наклали негативний відбиток і на перше враження від нового очільника ОДА.

Трохи передісторії

Та й, власне, сама персоналія Назаренка викликала чимало запитань. Чи не вперше на Кіровоградщину посадовець потрапив у 2010 році, очоливши регіональний центр з інвестицій та poзвитку. А вже в 2011-му Назаренка призначили начальником кoмунальнoгo підприємства "Регіональна служба oхopoни і pеставpації пам’яток містобудування та архітектури". Тоді облдержадміністрацією керував одіозний "регіонал" Сергій Ларін, до якого у жителів області й досі лишилось вельми двояке відношення.

За інформацією місцевого видання "Без купюр", Назаренко був креатурою тодішнього першого зама Ларіна Андрія Ніколаєнка, з якими вони спільно навчались на факультеті "Міжнародних економічних відносин" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Між іншим, Ніколаєнко згодом став головою політичної партії "Основа" - проєкта відомого олігарха Сергія Тарути (наразі обидва є діючими нардепами від "Батьківщини"), куди також долучився Назаренко, ставши членом політради цієї партії. Зрештою, він повернувся таки на Кіровоградщину заступником генерального директора по інвестиціям та розвитку ПАТ "2-й імені Петровського цукровий завод" та, насамкінець, директором з інвестицій ТОВ "Марлен-КД".

З чого почав в ОДА та сильні сторони

Після призначення головою Кіровоградської ОДА першими кроками Назаренка на посаді стали традиційні для чиновників такого рангу чистки. Почав зі звільнення трьох заступників свого попередника та його речниці, а далі провів стратегічні перестановки: керівників департаментів перевів в заступники, повернув на роботу кількох управлінців, що були звільнені Балонем, і вуаля - команда готова до роботи. Вартий уваги той факт, що на відміну від свого попередника Андрій Назаренко зробив ставку на місцеві кадри. По суті, єдиним високопоставленим чиновником не з Кіровоградщини став ексзаступник міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Валерій Жалдак. Як повідомляв Назаренко в інтерв’ю виданню Dozor, цей посадовець є його давнім знайомим.

Звісно, кадровими питаннями досягнення голови ОДА не обмежуються. Сам він до списку своїх здобутків відносить розробку трьох інвестиційних проєктів: будівництво гірничо-збагачувальний комбінату з видобутку титану, розробку графітового родовища в Петрівському районі та створення великого саду площею близько 500 гектарів неподалік Кропивницького. Крім того, говорить про досить ефективно налагоджену роботу з медичними закладами, що наразі надають допомогу хворим на COVID-19, забезпечення їх медичним киснем, ШВЛами та концентраторами, а також відкритість до діалогу з приватним бізнесом, який готовий вкладати кошти у розвиток регіону.

В уже згаданому інтерв’ю пан Назаренко досить чітко окреслив пріоритети власної роботи: "Ми робимо акцент на промисловості та інвестиціях… Головне завдання - розкрити потенціал області. У радянські часи тут було виявлено більше 300 родовищ різних корисних копалин. Тому нам потрібно знайти інвестора, який би добував ці копалини. І головне - не просто вивозив їх як сировину, а переробляв тут, сплачуючи на Кіровоградщині податки і створюючи нові робочі місця". Дійсно гарне гасло, однак страйк шахтарів ДП "СхідГЗК", який в купі з можливим відключенням підприємства від елетроенергії міг призвести до екологічної катастрофи, балів керівництву адміністрації не додав.

І це притому що з підтримкою великого бізнесу регіону та із порозумінням з керманичами найбільших міст області Назаренку пощастило, враховуючи, що на території Кіровоградщини чиновник загалом пропрацював з десяток років, не встигнувши засвітитись в гучних корупційних скандалах. Відтак його персоналія не викликає негативу як у пересічних мешканців, так і в представників підприємницьких кіл.

Слабке місце

Дещо зіпсувала загальну картину результатів роботи Назаренка в ОДА недавня ситуація із призначенням голови нової Кіровоградської обласної ради. На цю посаду претендували попередній її спікер, представник "Батьківщини" Олександр Чорноіваненко та висуванець президентської "Слуги народу" Сергій Шульга. З першого разу обрати нового керівника, однак, не вдалось - під час засідання до поліції надійшов дзвінок про замінування будівлі облради, тож усіх присутніх довелось евакуювати.

В момент, коли депутати покидали залу, між Назаренком та Шульгою, якого в області називають креатурою власника агрохолдинга I&U Group Сергія Тарасова, сталась розмова, частину якої записали камери, котрі транслювали засідання в режимі онлайн. З обривків фраз видається, що очільник ОДА пропонує на той момент потенційному голові облради зняти свою кандидатури, аби "не було цирку". Останній із цим не погоджується і, як стане відомо вже за тиждень, не даремно. Саме ексначальника управління СБУ в Кіровоградській області Сергія Шульгу у підсумку оберуть на посаду обласного спікера.

Чи зіпсувала та розмова відносини між чиновниками, сказати наразі важко. Принаймні на публіці обидва тримаються максимально виважено та не допускають інформаційних нападок один на одного. Проте варто розуміти, що без добрих стосунків з головою облради працювати Андрію Назаренко буде непросто, а то й взагалі неможливо.