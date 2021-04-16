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16 квітня 2021, 11:45 166

Президент звільнив 8 голів РДА у Житомирській області

16 квітня 2021, 11:45 166
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський звільнив голів 8 районних державних адміністрацій на Житомирщині.

Тексти відповідних розпоряджень опубліковані на сайті глави держави, повідомляє RegioNews.

Зокрема, президент звільнив Людмилу Ананченко з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації, Віталія Сьомка - з посади голови Любарської РДА, Ярослава Можара - з посади голови Народицької райдержадміністрації, Артема Майданика - з посади голови Овруцької РДА Житомирської області.

Андрія Жарука звільнено з посади голови Попільнянської райдержадміністрації, Василя Флуда - з посади голови Романівської РДА, Юрія Кулика - з посади голови Ружинської РДА, Анатолія Стужука - з посади голови Хорошівської райдержадміністрації Житомирської області.

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський звільнив Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА.

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