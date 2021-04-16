Президент звільнив 8 голів РДА у Житомирській області
Президент Володимир Зеленський звільнив голів 8 районних державних адміністрацій на Житомирщині.
Тексти відповідних розпоряджень опубліковані на сайті глави держави, повідомляє RegioNews.
Зокрема, президент звільнив Людмилу Ананченко з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації, Віталія Сьомка - з посади голови Любарської РДА, Ярослава Можара - з посади голови Народицької райдержадміністрації, Артема Майданика - з посади голови Овруцької РДА Житомирської області.
Андрія Жарука звільнено з посади голови Попільнянської райдержадміністрації, Василя Флуда - з посади голови Романівської РДА, Юрія Кулика - з посади голови Ружинської РДА, Анатолія Стужука - з посади голови Хорошівської райдержадміністрації Житомирської області.
Нагадаємо, 15 квітня Зеленський звільнив Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА.