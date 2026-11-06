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06 листопада 2026, 13:28

"Мексиканець" шукав вихід на Клименка: у НАБУ розкрили деталі справи "Карфаген"

06 листопада 2026, 13:28
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Фото: з відкритих джерел
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Учасники злочинної організації, яку викрили в межах операції НАБУ "Карфаген", обговорювали можливість впливу на тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Водночас безпосередньо з ним фігуранти не контактували

Про це розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми "УП ЧАТ" на YouTube-каналі "Української правди", передає RegioNews.

За даними слідства, громадянин Росії на прізвисько "Мексиканець" – засновник і керівник транснаціонального наркокартелю "Хімпром" – був причетний до роботи мережі магазинів U420, через яку продавали наркотичні речовини в обхід законодавства.

Щоб забезпечити безперешкодну роботу бізнесу в разі можливих законодавчих змін і заборони складу відповідного розчину, "Мексиканець" запропонував іншому фігуранту справи, відомому як "Кримінал", домовитися з міністром.

На оприлюднених НАБУ записах посадовця позначали лише першою літерою прізвища – "К".

Абакумов підтвердив, що йшлося саме про Ігоря Клименка. За його словами, "Мексиканець" вважав, що тодішній міністр міг не ініціювати заходів щодо заборони формули наркотичного засобу.

Однак безпосереднього контакту з Клименком не було.

"Він ("Мексиканець") запропонував "Криміналу" вирішити таким чином, "Кримінал" каже: "Я спробую запитати". [Він] пішов до якихось людей, які йому сказали: "Навіщо вам розв'язувати питання з міністром, зайдімо в "частку" й зможемо впливати на міністра, щоб він не вносив чи робив те, що потрібно"", – пояснив Абакумов.

Як відомо, Національна поліція заявила про припинення діяльності мережі магазинів U420, яку пов’язують із транснаціональним злочинним угрупованням "Хімпром". За даними правоохоронців, мережу ліквідували у квітні 2026 року, відтоді жоден із її магазинів не відновив роботу.

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

  • "Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;
  • "Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";
  • "Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;
  • "Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;
  • "Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;
  • "Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.

Читайте також: "Карфаген" оголив те, про що не можна мовчати

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НАБУ САП Єгор Левченко (Буркін) Клименко Ігор Хімпром U420 Карфаген Мексиканець Єгор Буркін
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