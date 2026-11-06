Зник після візиту до ТЦК: на Тернопільщині знайшли мертвим 55-річного чоловіка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Тернопільщині знайшли мертвим 55-річного Миколу Наворинського, якого розшукували протягом 16 днів після того, як його зупинила група оповіщення ТЦК. Тіло чоловіка виявили в полі поблизу села Конюхи

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на рідних загиблого та поліцію Тернопільської області, передає RegioNews.

Микола Наворинський мав інвалідність через порушення зору. Він зник 14 жовтня після того, як його зупинили представники районного ТЦК у селі Конюхи. Оскільки чоловік не мав із собою документів, його доправили до Козової для уточнення даних. Після перевірки, за словами доньки, його відпустили через інвалідність.

Згодом чоловіка підвезли до автозаправки на об'їзній дорозі біля Козової. Звідти він мав самостійно дістатися до рідного села, відстань до якого становить близько 30 кілометрів.

Микола Наворинський спілкується з патрульними. Фото надане поліцією

Наступного дня, 15 жовтня, Миколу Наворинського бачили в селі Заберізки, приблизно за 10 кілометрів від Конюхів. За словами місцевої жительки, чоловік запитував дорогу додому.

Рідні разом із правоохоронцями шукали його протягом 16 днів. Обстежували покинуті будинки, поля та лісосмуги поблизу населених пунктів.

31 жовтня тіло чоловіка знайшов місцевий тракторист у полі неподалік колишньої колгоспної бригади. Про це розповіла донька загиблого Марія Бохна.

Рідні припускають, що чоловіка могли побити. За словами доньки, її дядько, який бачив тіло, розповів, що обличчя загиблого було в крові, а взуття зникло.

Водночас у поліції повідомили, що судово-медичний експерт оглянув тіло та попередньо не виявив ознак насильницької смерті. На момент огляду були зафіксовані зміни, пов'язані з розкладанням тканин.

Наразі триває судово-медична експертиза. У поліції обіцяють повідомити більше подробиць після завершення необхідних досліджень.

Нагадаємо, на Буковині затримали начальника одного з відділів Чернівецького районного ТЦК та СП і чотирьох його підлеглих. Їх підозрюють у незаконному затриманні та катуванні військовозобов'язаних, а також вимаганні хабарів.

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