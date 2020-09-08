Зеленський у Житомирі представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори

Був оголошений кандидат на посаду мера міста

Був оголошений кандидат на посаду мера міста

Фото: Офіс президента

У Житомирі президент Володимир Зеленський представив команду партії “Слуга народу”, яка братиме участь у місцевих виборах.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба партії "Слуга народу”, передає RegioNews.

Зокрема, кандидатом на посаду мера Житомира від партії "Слуга народу” буде ректор державного університету "Житомирська політехніка” Віктор Євдокимов.

До команди партії також приєдналися перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко, директор Музею космонавтики ім. Корольова Ірина Дячук, проректор Поліського національного університету Людмила Романчук, гендиректор ПрАт "Коростенський завод МДФ” Катерина Самчук та інші.

Президент Зеленський побажав виборчій команді успіхів.

Ми згуртовані, ми мотивовані і ми професійні. В нашій команді вчені та менеджери, підприємці та ветерани, підприємці та освітяни", - сказав народний депутат і голова Житомирської обласної організації "Слуги народу” Андрій Клочко.

Нагадаємо, президент Зеленський прибув з робочою поїздкою на Житомирщину.

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