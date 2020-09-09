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09 вересня 2020, 10:59 3

ОПОРА пропонує мерам великих міст підписати Кодекс поведінки

09 вересня 2020, 10:59 3
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Приводом до цього стала політична діяльність мера Одеси Геннадія Труханова
Приводом до цього стала політична діяльність мера Одеси Геннадія Труханова
Рixabay
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Представники Громадянської мережі ОПОРА в Одесі пропонують міським головам обласних центрів підписати Кодекс поведінки, що містить основні етичні вимоги з метою запобігти зловживанням адмінресурсом.

Як заявила координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами на Одещині Анастасія Матвієнко, вже перші дні виборчої кампанії показали, що часто неможливо відмежувати політичну активність мерів від виконання ними владних повноважень, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Пропонуємо підписати Кодекс, що містить основні етичні вимоги до поведінки посадових осіб та держслужбовців з метою уникнення дій, які можна класифікувати як зловживання адмінресурсом. У разі підписання представники ОПОРИ будуть його моніторити й інформувати суспільство, як його дотримуються посадовці, що підписали цей документ, а також ті, що не підписали", - зазначила Матвієнко.

За її словами, ініціатива підписання Кодексу мерами та іншими посадовцями зумовлена тим, що спостерігачам ОПОРИ було практично неможливо відмежувати, наприклад, політичну активність мера Одеси Геннадія Труханова від виконання ним владних повноважень міського голови.

"Зокрема, зовнішня реклама й друкована продукція із зображенням Труханова брендована у стилістиці та з написом "Довіряй ділам", проте містить звіт про його діяльність за п’ять років на посаді міського голови", - акцентувала координатор ОПОРИ.

Матвієнко зауважила, що в українському законодавстві поки недостатньо врегульовані правила поведінки посадовців під час виборів, а також обмеження щодо використання адмінресурсів. Для прикладу, посадовцям заборонено агітувати в робочий час за умови, що вони не є кандидатами. Але питання використання публічних фінансів в інтересах певних кандидатів і партій не врегульовані. Тож при фіксації низки способів зловживання адміністративним ресурсом спостерігачі змушені керуватися міжнародними стандартами, а не українським законодавством.

Координатор ОПОРИ мотивувала ініціативу підписання мерами Кодексу поведінки також тим, що держслужбовці не повинні, згідно з Законом "Про державну службу", демонструвати свої політичні погляди, вчиняти інші дії або бездіяльність, що можуть засвідчити особливе ставлення до політпартій і негативно вплинути на довіру до влади.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ повідомили, що місцеві вибори скасувати неможливо.

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