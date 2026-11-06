СБУ затримала агента РФ, який підірвав авто посадовця Дніпровської міськради

Фото: СБУ

СБУ затримала російського агента. Він переховувався від правоохоронців понад півтора року після теракту в Дніпрі

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Затриманий - чоловік, який ухилявся від мобілізації. Його завербували росіяни, після чого у квітні минулого року він підірвав авто керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради. Тоді внаслідок вибуху чиновник помер у лікарні.

Агент РФ після теракту "заліг на дно" у Дніпрі. Правоохоронці врешті його затримали. Як з'ясувалось, росіяни завербували його через знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Луганську.

Зазначається, що він стежив за чиновником за допомогою відеореєстратора. Він з'ясував, яке авто належить чиновнику та коли той виходить з дому. Уночі напередодні теракту фігурант спорядив вибухівку на основі пластиду та обладнав її датчиком руху, після чого закріпив бомбу під водійським сидінням.

Тепер зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Нацполіція заявила про викриття та затримання чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці замаху на одного з посадовців ГУР МО України. За це вбивство російські спецслужби обіцяли 100 тисяч доларів США та вже виплатили аванс у розмірі 22 тисячі доларів.