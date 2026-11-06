У Словаччині в готелі зарізали українця: одного підозрюваного затримали
У ніч на 5 листопада в одному з готелів словацького міста Тренчин загинув громадянин України. Чоловік отримав смертельні ножові поранення
Про це Суспільному повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає RegioNews.
За даними словацької поліції, загиблий отримав два колото-різані поранення в ділянки серця та живота. Він помер від отриманих травм і гострої внутрішньої кровотечі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Наразі один підозрюваний перебуває під вартою, пошуки ще одного чоловіка тривають.
У МЗС України уточнили, що всі троє громадян є цивільними особами. Двоє з них перебували у Словаччині у службовому відрядженні та не є військовослужбовцями Сил оборони України.
Українське посольство в Словаччині вже зв'язалося з дружиною загиблого, щоб допомогти з організацією поховання. Справа перебуває на контролі дипломатичної установи.
Раніше словацькі медіа поширювали інформацію, що загиблий нібито був українським військовим і загинув під час бійки з двома іншими військовослужбовцями. Однак у МЗС України спростували ці повідомлення, наголосивши, що всі учасники інциденту – цивільні.
Нагадаємо, у Польщі українець напав на монастир. Злочин стався 24 вересня у Ярославі. Чоловік із ножем вчинив напад на території абатства сестер-бенедиктинок. Внаслідок інциденту одна жінка та четверо чоловіків дістали поранення. На жаль, загинув священник.