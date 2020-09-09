Більша частина українців вважає, що вибори не поліпшать ситуацію в їхніх містах, - опитування

27% українців очікують покращення після місцевих виборів

27% українців очікують покращення після місцевих виборів

Рixabay

Результати соціологічного опитування свідчать про те, що 59% українців планують брати участь у місцевих виборах, при цьому 56% опитаних вважають, що після виборів ситуація в місті не зміниться.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 29 серпня - 3 вересня.

"59% зазначили, що обов’язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 19% зазначили, що шанси на їхню участь складають "50 на 50", 7% – висловилися, що можливо прийдуть на дільниці, 14% оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну. Відносно вищий рівень передвиборчої мобілізації спостерігається серед найстарших", - йдеться у повідомленні соцгрупи.

При цьому 56% респондентів вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться. 27% очікують покращення, а 8% – погіршення.

Опитування провела соціологічна група Рейтинг 29 серпня – 3 вересня 2020 року методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 10000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не більше 1%.є

Раніше повідомлялося, які партії готові підтримати українці на місцевих виборах.