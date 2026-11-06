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06 листопада 2026, 13:07

Обшуки в "Київтеплоенерго" та вдома у працівників: що відомо

06 листопада 2026, 13:07
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" 6 листопада провели слідчі дії. Також правоохоронці обшукали помешкання кількох працівників КП

Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає RegioNews.

У комунальній установі заявляють, що було вилучено важливі документи. Йдеться про оригінали проєктно-кошторисної документації та інших документів, необхідних для початку робіт у межах Плану стійкості Києва.

Зокрема, ці документи потрібні для реалізації проєктів зі створення об'єктів резервного живлення та розподіленої когенерації. Вони мають забезпечити енергопостачання споживачів Голосіївського, Деснянського та інших районів столиці.

У "Київтеплоенерго" наголошують, що проєктні роботи ще не оплачувалися, оскільки фінансування передбачене після їх виконання. Акти виконаних робіт не підписували, кошти за ними не перераховували.

У підприємстві вважають, що проведення обшуків за таких обставин може свідчити про політичний тиск.

Також там звернули увагу, що слідчі дії відбуваються в умовах постійних російських обстрілів, логістичних труднощів і нестачі фахівців, які працюють над енергетичними проєктами. Особливо важливими ці роботи є напередодні опалювального сезону, адже йдеться про забезпечення теплом мільйонів киян.

Колектив "Київтеплоенерго", який п'ятий рік поспіль працює в цілодобовому режимі, закликав правоохоронців до справедливого підходу та об'єктивного розслідування, а медіа – до всебічного висвітлення ситуації.

Нагадаємо, взимку 2026 року в "Київтеплоенерго" вже проходили обшуки. Вони відбулися після масованої атаки вночі 12 лютого. Тоді внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, майже 2600 будинків у Києві опинилися без тепла.

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