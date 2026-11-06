Обшуки в "Київтеплоенерго" та вдома у працівників: що відомо
У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" 6 листопада провели слідчі дії. Також правоохоронці обшукали помешкання кількох працівників КП
Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає RegioNews.
У комунальній установі заявляють, що було вилучено важливі документи. Йдеться про оригінали проєктно-кошторисної документації та інших документів, необхідних для початку робіт у межах Плану стійкості Києва.
Зокрема, ці документи потрібні для реалізації проєктів зі створення об'єктів резервного живлення та розподіленої когенерації. Вони мають забезпечити енергопостачання споживачів Голосіївського, Деснянського та інших районів столиці.
У "Київтеплоенерго" наголошують, що проєктні роботи ще не оплачувалися, оскільки фінансування передбачене після їх виконання. Акти виконаних робіт не підписували, кошти за ними не перераховували.
У підприємстві вважають, що проведення обшуків за таких обставин може свідчити про політичний тиск.
Також там звернули увагу, що слідчі дії відбуваються в умовах постійних російських обстрілів, логістичних труднощів і нестачі фахівців, які працюють над енергетичними проєктами. Особливо важливими ці роботи є напередодні опалювального сезону, адже йдеться про забезпечення теплом мільйонів киян.
Колектив "Київтеплоенерго", який п'ятий рік поспіль працює в цілодобовому режимі, закликав правоохоронців до справедливого підходу та об'єктивного розслідування, а медіа – до всебічного висвітлення ситуації.
Нагадаємо, взимку 2026 року в "Київтеплоенерго" вже проходили обшуки. Вони відбулися після масованої атаки вночі 12 лютого. Тоді внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, майже 2600 будинків у Києві опинилися без тепла.