На Прикарпатті водій під наркотиками влетів у авто
Аварія сталась на Коломийщині. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
У селі Раківчик зіткнулись два автомобілі. Внаслідок аварії жінку госпіталізували медики. Водій іншого авто, як з'ясували правоохоронці, був за кермом у стані наркотичного сп'яніння.
Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, раніше поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Смертельна ДТП на Київщині: під колесами авто загинув чоловікВсі новини »
06 листопада 2026, 11:56Смертельна ДТП на Рівненщині: поліція встановила водія вантажівки
05 листопада 2026, 22:42На Київщині іномарки влетіли одна в одну: постраждала дитина
05 листопада 2026, 21:40
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Чотири роки ґвалтував дитину: на Миколаївщині чоловік отримав довічне ув’язнення
06 листопада 2026, 17:26Смертельна ДТП на Рівненщині: судитимуть 17-річного п’яного водія
06 листопада 2026, 16:58У Києві рецидивіст обікрав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito
06 листопада 2026, 16:46Українські військові дронами вдарили по укриттях росіян
06 листопада 2026, 16:30На Закарпатті агентку угорської спецслужби засудили до 15 років ув’язнення
06 листопада 2026, 16:21У Києві через ДТП ускладнений рух на Гостомельському шосе
06 листопада 2026, 15:58На Черкащині уламки російського БпЛА пошкодили 5 житлових будинків
06 листопада 2026, 15:45Правоохоронці прийшли з обшуками до виконкому Ірпінської міськради
06 листопада 2026, 15:20Земельна схема на $270 тисяч: на Закарпатті викрили групу за участі депутатів
06 листопада 2026, 14:35Удар по Донеччині: загинула людина, загорівся будинок
06 листопада 2026, 14:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »