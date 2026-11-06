На Прикарпатті водій під наркотиками влетів у авто

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У селі Раківчик зіткнулись два автомобілі. Внаслідок аварії жінку госпіталізували медики. Водій іншого авто, як з'ясували правоохоронці, був за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.