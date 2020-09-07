"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Полтавщині

Полтавці давно вже вирахували кандидата в мери від «Слуги народу» Сергія Іващенка за бордами та торбами-шоперами з його ім´ям, на які обмінювали заповнені анкетки з прізвищами-телефонами та пропозиціями для покращення міста. І ось уже традиційний збіг обставин: у Полтаві місцеву «ЗеКоманду» також представили під час візиту президента Володимира Зеленського

Полтавці давно вже вирахували кандидата в мери від «Слуги народу» Сергія Іващенка за бордами та торбами-шоперами з його ім´ям, на які обмінювали заповнені анкетки з прізвищами-телефонами та пропозиціями для покращення міста. І ось уже традиційний збіг обставин: у Полтаві місцеву «ЗеКоманду» також представили під час візиту президента Володимира Зеленського

RegioNews продовжує проєкт, в якому розповідає про те, хто і як намагатиметься отримувати довіру виборців восени цього року від президентської партії. На черзі – Полтавщина.

Сергій Іващенко

Саме це ім´я відкриває список ТОП-кандидатів. Забудовник, засновник спортивного клубу "Полтава", претендент на крісло мера Полтави від "Слуг народу" найбільш відомий у першій своїй іпостасі – забудовник.

На фото: Сергій Іващенко (ліворуч)

Він є власником приватного підприємства "ІСВ" та співвласник і директор товариства "Будівельна компанія "Комбінат виробничих підприємств". На території Щербанівської ОТГ (до слова, Іващенко – депутат Щербанівської сільської ради) за вісім років "КВП" збудував мікрорайон "Садовий": з муралами на стінах новобудов та сухим фонтаном. Цей мікрорайон входить до складу Щербанівської ОТГ, однак щодо благоустрою – далеко попереду Полтави. Однак це говорить не про те, що новозбудований "Садовий" – взірець благоустрою та комфорту, а, швидше, про вкрай низький рівень благоустрою обласного центру. Щодо впізнаваності кандидата, то вона у нього більша у Розсошенцях, ніж у Полтаві, хоча після того, як "Комбінат виробничих підприємств" виграв аукціон з оренди землі під будівництво на Браїлках, усе може змінитися – частину квартир у нових будинках дадуть потерпілим вкладникам багатостраждального довгобуду на бульварі Боровиковського. А це вже для полтавців - аргумент.

Утім, коли це буде (і чи буде) - невідомо. Відомо лише, що на орендованій ділянці збудують багатоповерхівки. Окрім того "КВП" отримає право добудувати й багатоповерхівку на Огнівці, яку ще у 2008 році почала зводити "Корпорація "Полтавбудінвест". Інвестували у будівництво 80 полтавських родин, які, коли виграна на аукціоні земельна ділянка буде забудована, отримають квартири того ж метражу, які мали би отримати у довгобуді. Аби компенсувати збитки, відповідно до затвердженого детального плану території, "Комбінату виробничих підприємств" дозволять добудувати до кинутої багатоповерхівки ще один під’їзд. Отож, у будь-якому випадку Іващенко у програші не залишиться.

Сергій Порчирян

І знову будівельник. Кандидат на посаду мера Кременчука. Сергій Порчирян – заможний кременчуцький бізнесмен, сфера його діяльності – будівельний бізнес. Протягом останніх п'яти років активною політикою в Кременчуці не займався, але свого часу був депутатом Кременчуцької міськради (членом фракції комуністів), а ще на громадських засадах працював помічником нардепа Сергія Капліна.

На фото: Сергій Порчирян (ліворуч)

Який він політик? Хтозна. Серед проблем Кременчука називає відсутність замовлень для Кременчуцького вагонобудівного заводу, КрАЗу та Кредмашу, наголошує на необхідності розвитку освіти, культури та спорту. І, звісно, заявляє про нагальну потребу будівництва нового мосту через Дніпро.

До речі, проблема Крюківського мосту у Кременчуці далеко не нова. Ще у радянський період, понад 40 років тому, мешканці міста збирали власні кошти на будівництво нового мосту через Дніпро. За час української незалежності під час кожних виборів цей багатостраждальний міст кандидати у депутати різного штибу "тягають на зубах".

Альона Гончаренко

Чи не єдиний кандидат від "Слуги народу", щодо якого не всі полтавці питають: "Хто це?". Активістка, виконавча директорка ГО "Полтавська платформа", регіональна координаторка багатьох всеукраїнських проектів, співзасновниця інтернет-ресурсу "Зміст" Альона Гончаренко кілька років поспіль опікується проблемою Прирічкового парку у Полтаві. Можливо, саме з її подачі про нього говорив і президент, перебуваючи у Полтаві.

На фото: Альона Гончаренко

Однак набережна біля Ворскли, на жаль, - не головна проблема у Полтаві. Є ще житлово-комунальні (і вони - наймасштабніші), бюджетні питання, проблеми з дорогами: список можна продовжувати і продовжувати. З проблемою Прирічкового парку Гончаренко, без сумніву, впорається. А як бути з іншими, не маючи управлінського досвіду? Та якщо кандидатка таки стане депутаткою, це й буде і набуттям досвіду у самоврядуванні, і входженням до політикуму Полтави. А на наступних виборах (чому б і ні?) можна спробувати реалізувати й мерські амбіції.

Григорій Оксак

Це ім´я полтавцям теж відоме – головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського. Знають його і як лікаря, і як управлінця – лікарня стала центром Східного госпітального округу, реорганізована в комунальне підприємство і включена до пілотного проєкту всеукраїнського значення.

На фото: Григорій Оксак

Саме у Полтавській обласній лікарні першими в Україні порахували, скільки коштує лікування пацієнтів у різних відділеннях (витрати на ліки, на роботу лікарів і персоналу, енергоносії і витратні матеріали). За керування клінікою Оксака там розпочали ремонти відділень – а цього не робили із 1970-х років. Але де ремонти, там не обходиться без скандалу. Так, рік тому слідчі Нацполіції в Полтавській області розслідували факт розтрати коштів Світового банку посадовцями обласної лікарні та департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА. Виявилося, що ще у 2015 році Полтавська облрада погодила отримання 41 млн доларів від Світового банку на покращення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання з метою зменшення смертності. Обласна лікарня у межах проєкту придбала обладнання вартістю 2 млн грн.

А теруправління Рахункової палати, провівши аудит співпраці департаменту охорони здоров’я ОДА та Світового банку, виявило, що обладнання немає. І хоч Григорій Оксак показав журналістам, що обладнання є, пояснивши, що аудитори не знайшли його, бо тоді ніхто не знав, яке воно на вигляд, – осадочок, як то кажуть, лишився. Тим більше, що ще раніше обласна лікарня замовляла матеріали для гемодіалізу крові на 21 млн грн у підприємства, родина засновника якого "позичала" гроші раднику Валерія Головка – колишнього голови Полтавської ОДА.

Решта

Полтавцям імена навіть тих кандидатів до місцевих рад, про які вже йшлося, відомі не надто. Або далеко не всім. Що вже говорити про інших. Хоча задля справедливості варто зазначити: у деяких колах їх таки знають. Скажімо, засновник та виконавчий директор Інституту аналітики та адвокації, засновник інтернет-видання "Трибуна" Юрій Нестуля відомий тим, хто з ним співпрацює. А директор ТОВ "ТД "Полтавський автоагрегатний завод" Андріан Литовченко – не лише працівникам заводу, а й прихильникам здорового способу життя (він – учасник багатьох бігових марафонів та змагань з тріатлону IRONMAN).

Голова громадської спілки "Полтавська асоціація бізнесу" Ірина Бессарабова відома тим, що на початку епідемії коронавірусу долучилася до боротьби бізнесменів із хворобою: налагодили співпрацю напряму з Китаєм – уклали договір на закупівлю тестів на коронавірус та десять ШВЛ для полтавських лікарень. Доцентка кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Марина Грекова та головний лікар Хорольської центральної районної лікарні Михайло Виноград, без сумніву, широко відомі своїм студентам та пацієнтам. Щоправда, політтехнолог, юридичний консультант інформаційного центру Мінюсту та радник голови Одеської облради Олександр Смірнов мав би бути відомий найширшому загалу, але, мабуть, не у Полтаві.

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