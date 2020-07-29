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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 18:21 2

В аеропорту "Жуляни" відкрився пункт ПЛР-тестування

29 липня 2020, 18:21 2
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Результати тестів лабораторія відправляє в Центр громадського здоров'я
Результати тестів лабораторія відправляє в Центр громадського здоров'я
Фото: flickr
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В аеропорту ім. Сікорського почав працювати пункт ПЛР-тестування на коронавірус, де всі пасажири можуть здати аналізи.

Про це повідомляє адміністрація аеропорту у Facebook, передає RegioNews.

Тестування здійснюється в загальнодоступній зоні біля медпункту на першому поверсі Терміналу А.

У пункті тестування медпрацівник бере мазок з горла і носа, після чого матеріал направляється на дослідження в лабораторію Інституту мікробіологічних досліджень IMD. Результат дослідження надійде на е-мейл пасажира протягом 24 годин”, - йдеться в повідомленні.

За наявності негативного результату, з мобільного додатка "Дій вдома" пасажиру надсилається повідомлення щодо зняття з резервації і припинення дії самоізоляції.

Вартість послуги становить 1700 грн за одну людину. Тестування можна оплатити онлайн, готівкою або банківською картою.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував, що ПЛР-тести робитимуть в аеропортах Києва та Львова.

16 липня в аеропорту "Львів" запрацювала лабораторія для тестування на COVID-19.

коронавірус Київ пасажир аеропорт тести
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