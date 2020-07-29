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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 15:56 4

Кабмін дав старт проекту єдиного електронного квитка

29 липня 2020, 15:56 4
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Він проходить стадію пілотного тестування
Він проходить стадію пілотного тестування
Фото: flickr
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Кабінет Міністрів започаткував експериментальний проект єдиного електронного квитка, в рамках якого хочуть об’єднати подорожі "Укрзалізницею" та метрополітеном Києва.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 29 липня, передає RegioNews.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, термін реалізації пілотного проекту встановили до 30 червня 2021 року.

Ми розробили цей експеримент, вже виходимо на пілотне тестування, щоб впровадити технологію єдиного електронного квитка, який дозволять скористатися послугами різних видів транспорту для найкращого планування подорожі та економії часу", - зазначив Криклій.

Він уточнив, що пізніше будуть додаватись інші міста і види транспорту, в тому числі внутрішні авіаперевезення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що столичний громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток.

Кабмін метро Київ Укрзализныця транспорт е-квиток квитки
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