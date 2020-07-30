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30 липня 2020, 10:57 5

Суд відправив на 2 місяці в СІЗО організаторів вибухів у Києві

30 липня 2020, 10:57 5
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Їх заарештували без права на заставу
Їх заарештували без права на заставу
Фото: Facebook
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Печерський районний суд Києва взяв під варту на два місяці зловмисників, яких підозрюють в організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" і "Мінська", а також в будинку на Подолі в Києві.

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає RegioNews.

Вони використовували саморобні вибухові пристрої і вимагали 500 тисяч доларів за те, щоб вибухи припинилися.

Згідно з рішенням суду, підозрювані перебуватимуть під вартою до 19.09.2020 року включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - повідомили в прокуратурі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (вчинення терористичного акту та замах на вчинення злочину).

Нагадаємо, 29 липня СБУ затримала організаторів вибухів біля метро "Шулявська" та в будинку на Подолі, злочинці вимагали 500 тисяч доларів.

СБУ Київ вибух суд СІЗО теракт
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