Суд відправив на 2 місяці в СІЗО організаторів вибухів у Києві

Їх заарештували без права на заставу

Їх заарештували без права на заставу

Фото: Facebook

Печерський районний суд Києва взяв під варту на два місяці зловмисників, яких підозрюють в організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" і "Мінська", а також в будинку на Подолі в Києві.

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає RegioNews. Вони використовували саморобні вибухові пристрої і вимагали 500 тисяч доларів за те, щоб вибухи припинилися. Згідно з рішенням суду, підозрювані перебуватимуть під вартою до 19.09.2020 року включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - повідомили в прокуратурі. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (вчинення терористичного акту та замах на вчинення злочину). Нагадаємо, 29 липня СБУ затримала організаторів вибухів біля метро "Шулявська" та в будинку на Подолі, злочинці вимагали 500 тисяч доларів.

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