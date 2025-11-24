21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября 2025, 18:55

В Житомирской области погиб мужчина на железной дороге: что произошло

24 ноября 2025, 18:55
Фото: Нацполиция
Трагедия произошла 22 ноября на станции Иосифовка Чоповицкого общества. Пешеход получил смертельные травмы

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно грузовой поезд двигался в направлении столицы. Под колеса попал мужчина, находившийся на рельсовых путях. К сожалению, от полученных травм погиб на месте. Правоохранители установили, что это 34-летний житель города Малина.

"Уважаемые граждане! Полиция в очередной раз отмечает: переходите железнодорожные пути только в установленных местах. Если такой возможности на станции нет, пользуйтесь указателями "Переход через колеи". Перед тем, как войти в опасную зону, убедитесь, что поезд отсутствует. Обращайте внимание на звуковые сигналы локомотива или электро призывают правоохранители.

Напомним, ранее на Полтавщине 19-летнего юношу поразило током, когда он поднялся на крышу одного из вагонов поезда. От полученных травм юноша погиб на месте.

трагедия полиция Житомирская область
