Гибель рыбаков на Днестровском лимане на Одесщине: подробности трагедии
Полицейские расследуют обстоятельства гибели рыбаков на Днестровском лимане в Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранителям о трагедии 20 ноября известил диспетчер лодочной станции.
Предварительно установлено, что трое пожилых мужчин приехали на лиман порыбачить и на несколько дней арендовали дом поблизости. Утром в день отъезда домой, плывя на лодке к причалу, рыбаки перестали выходить на связь с диспетчером. Впоследствии работники станции недалеко от причала обнаружили их лодку и тела двух мужчин.
Сейчас продолжаются поиски третьего мужчины.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой "несчастный случай".
Тела мужчин направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.
Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.
Напомним, тела двух погибших мужчин вытащили на берег спасатели совместно с правоохранителями. Поиски третьего человека продолжаются, в частности, с помощью БПЛА.