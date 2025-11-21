Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранителям о трагедии 20 ноября известил диспетчер лодочной станции.

Предварительно установлено, что трое пожилых мужчин приехали на лиман порыбачить и на несколько дней арендовали дом поблизости. Утром в день отъезда домой, плывя на лодке к причалу, рыбаки перестали выходить на связь с диспетчером. Впоследствии работники станции недалеко от причала обнаружили их лодку и тела двух мужчин.

Сейчас продолжаются поиски третьего мужчины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой "несчастный случай".

Тела мужчин направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.

