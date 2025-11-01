Фото: полиция

Происшествие случилось 31 октября около 19:30 в поселке Белики Полтавского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Известно, что 19-летнего юношу поразило током, когда он поднялся на крышу одного из вагонов поезда. От полученных травм парень погиб на месте. Его тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Полиция устанавливает происшествия.

Напомним, ранее на Волыни 16-летний подросток залез на крышу поезда и получил поражение током. Потерпевшего с ожогами госпитализировали.