Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в магазине по улице Михаила Стельмаха.

Мужчина пытался выйти с товаром, не рассчитавшись, однако его остановила кассирша. В ответ он достал гранату, выдернул "чеку" и передал ее работнице.

После этого нападающий выбежал на улицу и бросил "боеприпас" в мусорник, где тот сдетонировал, спрвоцировав панику среди посетителей и прохожих.

На место оперативно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Специалисты установили, что взорвался страйкбольный заряд, и изъяли его остатки.

Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и наркопреступления.

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Оболонском районе Киева 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин в ТРЦ и стал конфликтовать с персоналом. После этого он бросил сдетонировавшую страйкбольную гранату. К счастью, никто не пострадал.