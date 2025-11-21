15:47  21 ноября
21 ноября 2025, 16:38

Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина

21 ноября 2025, 16:38
Фото: Национальная полиция
Правоохранители задержали 35-летнего киевлянина, совершившего разбойное нападение на магазин и, убегая, взорвал страйкбольную гранату

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в магазине по улице Михаила Стельмаха.

Мужчина пытался выйти с товаром, не рассчитавшись, однако его остановила кассирша. В ответ он достал гранату, выдернул "чеку" и передал ее работнице.

После этого нападающий выбежал на улицу и бросил "боеприпас" в мусорник, где тот сдетонировал, спрвоцировав панику среди посетителей и прохожих.

На место оперативно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Специалисты установили, что взорвался страйкбольный заряд, и изъяли его остатки.

Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и наркопреступления.

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Оболонском районе Киева 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин в ТРЦ и стал конфликтовать с персоналом. После этого он бросил сдетонировавшую страйкбольную гранату. К счастью, никто не пострадал.

