На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
24 ноября 2025, 08:10

На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача

24 ноября 2025, 08:10
Иллюстративное фото: из открытых источников
К правоохранителям обратилась 41-летняя жительница Костополя. Женщина просит привлечь к ответственности семейного врача, который, по ее словам, ненадлежаще осмотрел ее 3-летнюю дочь

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на полицию области, сообщает RegioNews.

Предварительно установлено, что 9 ноября девочка жаловалась на боли в животе, поэтому мама обратилась к семейному врачу.

Через три дня женщину с ребенком госпитализировали в областную больницу, где 12 ноября провели операцию. Во время повторного хирургического вмешательства через два дня ребенок скончался.

По этому факту следователи начали досудебное расследование – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Сейчас идет следствие, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, следователи выясняют детали трагического случая в ровенской больнице, где двухмесячный младенец погиб от ожогов после операции. По данным правоохранителей, трагедия произошла из-за использования несертифицированного оборудования во время проведения операционных процедур.

