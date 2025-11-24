На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача

Иллюстративное фото: из открытых источников

К правоохранителям обратилась 41-летняя жительница Костополя. Женщина просит привлечь к ответственности семейного врача, который, по ее словам, ненадлежаще осмотрел ее 3-летнюю дочь

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на полицию области, сообщает RegioNews.

Предварительно установлено, что 9 ноября девочка жаловалась на боли в животе, поэтому мама обратилась к семейному врачу.

Через три дня женщину с ребенком госпитализировали в областную больницу, где 12 ноября провели операцию. Во время повторного хирургического вмешательства через два дня ребенок скончался.

По этому факту следователи начали досудебное расследование – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Сейчас идет следствие, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

