Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, вантажний потяг рухався в напрямку столиці. Під колеса потрапив чоловік, який перебував на рейкових шляхах. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Правоохоронці встановили, що це був 34-річний житель міста Малина.

"Шановні громадяни! Поліція вкотре наголошує: переходьте залізничні шляхи лише в установлених місцях. Якщо такої можливості на станції немає, користуйтеся вказівниками "Перехід через колії". Перед тим, як увійти в небезпечну зону, переконайтеся, що поїзд відсутній. Звертайте увагу на звукові сигнали локомотива чи електропоїзда під час наближення до перону або платформи", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині 19-річного юнака вразило струмом, коли він піднявся на дах одного з вагонів потягу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.