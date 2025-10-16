Фото: Нацполиция

Жительница Житомира пыталась передать запрещенные вещества мужу. При этом он находится в исправительном учреждении

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

24-летняя жительница приехала в тюрьму на "свидание" со своим мужем, отбывающим там наказание. Она принесла ему личные вещи, но в посылке тоже спрятала наркотики.

Правоохранители изъяли у нее четыре полиэтиленовых пакета с разным содержанием, среди которого кристаллическое вещество, более четырех десятков таблеток и растительная масса. По словам женщины, все это наркотические вещества и психотропы, которые она недавно приобрела и планировала передать мужчине во время свидания.

Полиция начала уголовное производство. Женщине за посылку любимому может грозить до 10 лет заключения.

Напомним, ранее житель Ивано-Франковска пытался передать наркотики в исправительное учреждение. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы.