12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 14:45

Посилка для коханого: в Житомирі жінка намагалась передати чоловіку у в'язницю наркотики

16 жовтня 2025, 14:45
Фото: Нацполіція
Жителька Житомира намагалась передати заборонені речовини своєму чоловіку. При цьому він знаходиться у виправній установі

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

24-річна жителька приїхала до в'язниці на "побачення" зі своїм чоловіком, який відбуває там покарання. Вона принесла йому особисті речі, але в посилці також сховала наркотики.

Правоохоронці вилучили в неї чотири поліетиленових пакети з різним вмістом, серед якого кристалічна речовина, понад чотири десятки пігулок та рослинна маса. За словами жінки, все це – наркотичні речовини та психотропи, які вона нещодавно придбала та планувала передати чоловікові під час побачення.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Жінці за посилку для коханого може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше мешканець Івано-Франківська намагався передати наркотики до виправної установи. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
