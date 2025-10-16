Фото: Нацполіція

Жителька Житомира намагалась передати заборонені речовини своєму чоловіку. При цьому він знаходиться у виправній установі

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

24-річна жителька приїхала до в'язниці на "побачення" зі своїм чоловіком, який відбуває там покарання. Вона принесла йому особисті речі, але в посилці також сховала наркотики.

Правоохоронці вилучили в неї чотири поліетиленових пакети з різним вмістом, серед якого кристалічна речовина, понад чотири десятки пігулок та рослинна маса. За словами жінки, все це – наркотичні речовини та психотропи, які вона нещодавно придбала та планувала передати чоловікові під час побачення.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Жінці за посилку для коханого може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше мешканець Івано-Франківська намагався передати наркотики до виправної установи. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі.