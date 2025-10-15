18:30  15 октября
15 октября 2025, 19:30

Двое жителей Ровно задержаны за сбыт каннабиса стоимостью 7,5 млн грн

15 октября 2025, 19:30
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители прекратили деятельность наркопреступной группы и изъяли более 180 кг каннабиса

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили двух местных жителей, причастных к незаконному сбыту каннабиса. Оба мужчины, 46 и 44 лет, находятся в изоляторе временного содержания в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Полиция изъяла более 180 кг каннабиса

13 октября работники Управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Ровенского районного управления полиции провели два санкционированных обыска на территории хозяйства, принадлежащего фигурантам. Во время проверки правоохранители обнаружили 20 коробок из более 170 кг каннабиса и автомобиль Renault. Кроме того, было изъято еще 10 кг измельченного наркотика, готового к употреблению.

Согласно предварительным оценкам, общая стоимость изъятого на "черном" рынке составляет около 7,5 миллиона гривен. Правоохранители сообщают о том, что мужчины сушили каннабис на чердаке заброшенного дома в Ровенском районе, где и держали основные запасы.

Следователи вручили обоим подозрение по факту незаконного оборота наркотических средств и решается вопрос об избрании им мер предосторожности. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, житель Ивано-Франковска пытался передать наркотики в исправительное учреждение. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

обыски криминал наркотики оборот Ровенская область изъятие каннабис
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
