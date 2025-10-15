Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили двух местных жителей, причастных к незаконному сбыту каннабиса. Оба мужчины, 46 и 44 лет, находятся в изоляторе временного содержания в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Полиция изъяла более 180 кг каннабиса

13 октября работники Управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Ровенского районного управления полиции провели два санкционированных обыска на территории хозяйства, принадлежащего фигурантам. Во время проверки правоохранители обнаружили 20 коробок из более 170 кг каннабиса и автомобиль Renault. Кроме того, было изъято еще 10 кг измельченного наркотика, готового к употреблению.

Согласно предварительным оценкам, общая стоимость изъятого на "черном" рынке составляет около 7,5 миллиона гривен. Правоохранители сообщают о том, что мужчины сушили каннабис на чердаке заброшенного дома в Ровенском районе, где и держали основные запасы.

Следователи вручили обоим подозрение по факту незаконного оборота наркотических средств и решается вопрос об избрании им мер предосторожности. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

