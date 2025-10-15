18:30  15 октября
В Украине появятся собственные спутники для Космических сил
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 19:15

Мужчину из Ивано-Франковска осудили на 6 лет за контрабанду наркотиков в пенитенциарное учреждение

15 октября 2025, 19:15
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Суд Ивано-Франковска вынес приговор мужчине, пытавшемуся передать наркотики в исправительное учреждение

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Жителя Ивано-Франковска приговорили к 6 годам лишения свободы за передачу наркотических средств в исправительное учреждение. 59-летний мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. По информации прокуратуры, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд установил, что обвиняемый приобрел таблетки с наркотическим веществом бупренорфин и маскировал их в ушных палочках, чтобы передать осужденному в ГУ "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12". Целью мужчины было обеспечить доступ к наркотикам заключенному для дальнейшего употребления.

Во время обысков правоохранители изъяли 29 ушных палочек с бупренорфином общим весом 0,0594 грамма. Прокуроры в суде доказали умышленный характер действий подсудимого, что и послужило основанием для вынесения приговора.

Приговор еще не вступил в законную силу. До официального вступления решения суда в силу мужчина будет оставаться под арестом, а правоохранительные органы контролируют его нахождение под следствием.

Ранее сообщалось, в Житомирской области полиция задержала 21-летнего водителя с большим грузом наркотиков. В его автомобиле было обнаружено более 13 килограммов психотропного вещества PVP.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область суд наркотики тюрьма приговор криминал
Суд закрыл дело против эксминистра инфраструктуры Пивоварского, подозреваемого в убытках на 49 млн долларов
15 октября 2025, 16:50
Завербовали через интернет-игру: в Одессе судили мужчину, работавшего на россиян
15 октября 2025, 13:35
Геннадий Труханов: продолжаю исполнять обязанности мэра и готовлюсь в суд
15 октября 2025, 12:16
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
15 октября 2025, 20:20
Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли
15 октября 2025, 20:20
Враг обстрелял Шосткинщину на Сумщине: ранены 35-летний мужчина и 47-летняя женщина
15 октября 2025, 20:11
В Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку: дело направлено в суд
15 октября 2025, 19:56
На Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу
15 октября 2025, 19:49
На Львовщине будут судить мужчину за незаконную вырубку леса более чем на 90 тыс. грн
15 октября 2025, 19:44
Двое жителей Ровно задержаны за сбыт каннабиса стоимостью 7,5 млн грн
15 октября 2025, 19:30
Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния
15 октября 2025, 19:29
Дания выделила более 170 миллионов долларов украинским военным
15 октября 2025, 19:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »