Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Жителя Ивано-Франковска приговорили к 6 годам лишения свободы за передачу наркотических средств в исправительное учреждение. 59-летний мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. По информации прокуратуры, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд установил, что обвиняемый приобрел таблетки с наркотическим веществом бупренорфин и маскировал их в ушных палочках, чтобы передать осужденному в ГУ "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12". Целью мужчины было обеспечить доступ к наркотикам заключенному для дальнейшего употребления.

Во время обысков правоохранители изъяли 29 ушных палочек с бупренорфином общим весом 0,0594 грамма. Прокуроры в суде доказали умышленный характер действий подсудимого, что и послужило основанием для вынесения приговора.

Приговор еще не вступил в законную силу. До официального вступления решения суда в силу мужчина будет оставаться под арестом, а правоохранительные органы контролируют его нахождение под следствием.

