07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
01:30  15 октября
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
00:30  15 октября
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
15 октября 2025, 08:25

На Киевщине и Полтавщине ликвидировали наркобанду: 8 фигурантам объявили подозрение

15 октября 2025, 08:25
Фото: Национальная полиция
Полиция Киевщины прекратила деятельность организованной группы, которая производила и сбывала наркотики на территории Киевщины и Полтавщины

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили 43-летнего организатора и его соучастников, производивших амфетамин и каннабис в нарколаборатории на Киевщине.

В ходе 75 обысков изъято:

  • около 1,5 кг амфетамина,
  • 3 кг каннабиса,
  • оборудование,
  • прекурсоры,
  • оружие,
  • мобильные телефоны,
  • банковские карты,
  • автомобили и наличные деньги.

Ориентировочная стоимость наркотиков на "черном рынке" – более 3,5 млн. грн.

Пять человек задержаны, а восьми фигурантам сообщено о подозрении за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков в крупных размерах, совершенные организованной группой.

Досудебное расследование продолжается, полиция устанавливает причастность других лиц.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

