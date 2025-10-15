На Киевщине и Полтавщине ликвидировали наркобанду: 8 фигурантам объявили подозрение
Полиция Киевщины прекратила деятельность организованной группы, которая производила и сбывала наркотики на территории Киевщины и Полтавщины
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Правоохранители установили 43-летнего организатора и его соучастников, производивших амфетамин и каннабис в нарколаборатории на Киевщине.
В ходе 75 обысков изъято:
- около 1,5 кг амфетамина,
- 3 кг каннабиса,
- оборудование,
- прекурсоры,
- оружие,
- мобильные телефоны,
- банковские карты,
- автомобили и наличные деньги.
Ориентировочная стоимость наркотиков на "черном рынке" – более 3,5 млн. грн.
Пять человек задержаны, а восьми фигурантам сообщено о подозрении за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков в крупных размерах, совершенные организованной группой.
Досудебное расследование продолжается, полиция устанавливает причастность других лиц.
Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.