Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Мужчина стал выращивать коноплю в парниках. При этом он поступал так, будто на территории своего домохозяйства он выращивает овощи. К "бизнесу" он привлек сожительницу. Вместе они обустроили систему полива, осуществляли уход и культивацию запрещенных растений.

Во время обысков полиция нашла кусты конопли, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет около 7 миллионов гривен. Мужчине и женщине сообщили о подозрении по факту незаконного посева и выращивания запрещенных растений с целью сбыта.

