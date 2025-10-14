11:38  14 октября
14 октября 2025, 18:25

На Днепропетровщине разоблачили супругов с наркоплантацией

14 октября 2025, 18:25
Иллюстративное фото
На Днепропетровщине мужчина и женщина выращивали коноплю. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Мужчина стал выращивать коноплю в парниках. При этом он поступал так, будто на территории своего домохозяйства он выращивает овощи. К "бизнесу" он привлек сожительницу. Вместе они обустроили систему полива, осуществляли уход и культивацию запрещенных растений.

Во время обысков полиция нашла кусты конопли, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет около 7 миллионов гривен. Мужчине и женщине сообщили о подозрении по факту незаконного посева и выращивания запрещенных растений с целью сбыта.

Напомним, в августе в Киевской области разоблачили "бизнесменов", торговавших наркотиками. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

