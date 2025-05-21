В Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

17-летний житель райцентра был задержан, когда он раскладывал "товар" в тайники на одной из улиц города. Правоохранители изъяли у парня 30 свертков с особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен – PVP, что было подтверждено экспресс-тестом.

Во время дальнейших следственных действий полицейские изъяли еще 8 пакетиков с аналогичным содержимым, которые юноша успел заложить для клиентов в тайные места в Белгород-Днестровской и Сергеевской общинах. Также правоохранители изъяли у несовершеннолетнего мобильный телефон с информацией о его незаконной деятельности.

Полицейские установили, что он искал работу и в одной из групп в телефонном мессенджере получил предложение распространять психотропы. "Товар" он забрал в тайнике, после чего начал сбывать его маленькими дозами аналогичным образом.

Парню грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали "на горячем" 37-летнего мужчину за сбыт боеприпасов и наркотиков.