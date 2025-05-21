06:45  21 мая
Силы обороны получили новые дроны на оптоволокне Хищник REBOFF
03:35  21 мая
В Украине подорожало сливочное масло: сколько теперь стоит пачка
03:15  21 мая
На Закарпатье родители посадили на цепь и сожгли 10-летнего ребенка: как их наказал суд
UA | RU
UA | RU
21 мая 2025, 10:09

В Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца

21 мая 2025, 10:09
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Белгороде-Днестровском полицейские разоблачили несовершеннолетнего закладчика и изъяли партию наркотиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

17-летний житель райцентра был задержан, когда он раскладывал "товар" в тайники на одной из улиц города. Правоохранители изъяли у парня 30 свертков с особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен – PVP, что было подтверждено экспресс-тестом.

Во время дальнейших следственных действий полицейские изъяли еще 8 пакетиков с аналогичным содержимым, которые юноша успел заложить для клиентов в тайные места в Белгород-Днестровской и Сергеевской общинах. Также правоохранители изъяли у несовершеннолетнего мобильный телефон с информацией о его незаконной деятельности.

Полицейские установили, что он искал работу и в одной из групп в телефонном мессенджере получил предложение распространять психотропы. "Товар" он забрал в тайнике, после чего начал сбывать его маленькими дозами аналогичным образом.

Парню грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали "на горячем" 37-летнего мужчину за сбыт боеприпасов и наркотиков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Белгород-Днестровский наркобизнес наркотики фото
В Одесской области пограничники задержали перевозчика, который за 11 тысяч долларов гарантировал нелегальный выезд в Молдову
20 мая 2025, 14:07
В Одесской области мужчина из-за давних оскорблений на брата поджег его авто
14 мая 2025, 10:29
В Одессе будут судить 57-летнего иностранца, занимавшегося незаконной переправкой мужчин за границу
14 мая 2025, 10:15
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Комбат 47-й бригады объяснил, почему публично раскритиковал военное командование ВСУ
21 мая 2025, 10:20
У жителя Днепропетровщины нашли пистолет, 5 гранат и более 300 патронов
21 мая 2025, 10:17
Ракетный удар по полигону на Сумщине: появились новые детали
21 мая 2025, 10:13
Скорые договоренности и мир: от ситуации на фронте зависят позиции за столом переговоров
21 мая 2025, 10:05
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одесской области с участием рейсового автобуса
21 мая 2025, 09:59
На Ровенщине – свыше 65 пожаров в экосистемах с начала мая
21 мая 2025, 09:30
Сумщина под массированным огнем: 2 погибших, 5 раненых, 120 обстрелов за сутки
21 мая 2025, 09:18
Ночью ПВО приземлила более 60 российских "шахедов" и дронов-имитаторов
21 мая 2025, 09:15
Взрывы на Житомирщине: жителей области призвали сохранять спокойствие
21 мая 2025, 08:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Максим Жорин
Тарас Загородний
Виктор Андрусив
Все блоги »