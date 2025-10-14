11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 19:55

13 кілограмів "товару": на Житомирщині затримали нарко-курє'ра

14 жовтня 2025, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У селищі Брусилові інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили підозрілий автомобіль. За кермом виявився 21-річний житель Дніпра, і він помітно нервував

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

21-річний водій дніпрянин був за кермом Hyundai. Правоохоронці під час огляду його автомобіля помітили пакунки з порошкоподібною речовиною. Згодом з автомобіля вилучили 13,480 кілограмів речовини, попередньо – особливо небезпечного психотропного засобу PVP.

Попередньо, 21-річний житель Дніпра був "кур'єром". Він погодився на заробіток: перевезти партію психотропів. Для цього він орендував автомобіль та поїхав з Дніпра до столиці. В обумовленому місці лісопаркової зони поблизу Києва знайшов залишену для нього "закладку" та повіз "товар" до Житомирської області.

"Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку, йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 307 КК України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Зараз встановлюють також інших учасників наркосхеми. "Кур'єру" загрожує позбавлення волі строком від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Одеській області поліцейські викрили неповнолітнього закладчика та вилучили партію наркотиків. 17-річному хлопцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція наркотики Житомирська область
На Дніпропетровщині викрили подружжя з наркоплантацією
14 жовтня 2025, 18:25
На Київщині затримали правоохоронця, який за 10 000 доларів "кришував" наркобізнес
13 жовтня 2025, 17:11
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Дніпропетровщині 32-річний чоловік вкрав 6 тис. грн зі скриньки для пожертв у храмі
14 жовтня 2025, 21:13
Позасудові розправи та вакханалія: як обнуляють українське право
14 жовтня 2025, 20:47
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
14 жовтня 2025, 20:45
У Вінницькій області розкрили резонансне вбивство 2022 року: затримано підозрюваного
14 жовтня 2025, 20:20
До Мукачева прибув евакуаційний потяг з Дніпропетровщини: 9 дітей серед пасажирів
14 жовтня 2025, 20:01
На Харківщині викрили кол-центр, який продавав небезпечні БАДи літнім людям
14 жовтня 2025, 19:42
Пообіцяв заробіток: у Дніпрі чоловік оформив на знайому шість кредитів
14 жовтня 2025, 19:35
У Самарівському районі Дніпропетровщини 32-річний чоловік пограбував храм на 6 тис. грн
14 жовтня 2025, 19:16
На Дніпропетровщині через атаки дронів загинула жінка, пошкоджені будинки
14 жовтня 2025, 18:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »