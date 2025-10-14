Фото: Нацполіція

У селищі Брусилові інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили підозрілий автомобіль. За кермом виявився 21-річний житель Дніпра, і він помітно нервував

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

21-річний водій дніпрянин був за кермом Hyundai. Правоохоронці під час огляду його автомобіля помітили пакунки з порошкоподібною речовиною. Згодом з автомобіля вилучили 13,480 кілограмів речовини, попередньо – особливо небезпечного психотропного засобу PVP.

Попередньо, 21-річний житель Дніпра був "кур'єром". Він погодився на заробіток: перевезти партію психотропів. Для цього він орендував автомобіль та поїхав з Дніпра до столиці. В обумовленому місці лісопаркової зони поблизу Києва знайшов залишену для нього "закладку" та повіз "товар" до Житомирської області.

"Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку, йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 307 КК України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Зараз встановлюють також інших учасників наркосхеми. "Кур'єру" загрожує позбавлення волі строком від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Одеській області поліцейські викрили неповнолітнього закладчика та вилучили партію наркотиків. 17-річному хлопцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.