Фото: Нацполиция

Авария произошла 29 августа на трассе Киев – Чоп, недалеко от села Каменного Майдана Звягельского района. Правоохранители устанавливают все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 35-летний водитель внедорожника Renault Duster не справился с управлением и уехал на "встречу". Там он столкнулся с 44-летним водителем Volkswagen.

Из-за неконтролируемого движения авто они столкнулись еще с двумя машинами: BMW и Lexus.

В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир автомобиля Volkswagen, водитель Renault Duster получили травмы. Также травмировалась 42-летняя пассажирка BMW. Все пострадавшие госпитализированы медиками.

