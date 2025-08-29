17:45  29 августа
На Житомирщине столкнулись сразу четыре автомобиля
В Киевской области экглава ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
На Житомирщине столкнулись сразу четыре автомобиля

Фото: Нацполиция
Авария произошла 29 августа на трассе Киев – Чоп, недалеко от села Каменного Майдана Звягельского района. Правоохранители устанавливают все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 35-летний водитель внедорожника Renault Duster не справился с управлением и уехал на "встречу". Там он столкнулся с 44-летним водителем Volkswagen.

Из-за неконтролируемого движения авто они столкнулись еще с двумя машинами: BMW и Lexus.

В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир автомобиля Volkswagen, водитель Renault Duster получили травмы. Также травмировалась 42-летняя пассажирка BMW. Все пострадавшие госпитализированы медиками.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.

