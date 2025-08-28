Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла в ночь на 27 августа, около двух часов, на автодороге М-30 Стрый–Умань–Днепр–Изварино недалеко от села Розсохуватка.

По предварительной информации полиции, на трассе столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 20-летний водитель, и автобус MAN, которым управлял 31-летний мужчина. От силы удара автобусное транспортное средство и микроавтобус получили значительные повреждения.

На месте аварии работали полицейские и спасатели

В результате ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок

В результате аварии погибли шесть человек. Среди них – водитель автобуса и пять пассажиров микроавтобуса, включая ребенка. Еще шесть пассажиров, среди которых также был ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Следователи выясняют все детали инцидента, а также причины, которые могли привести к трагическому столкновению.

