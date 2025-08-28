17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 18:50

ДТП в Житомирской области: ВАЗ вилетел в кювет

28 августа 2025, 18:50
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области полиция установила обстоятельства аварии. ДТП произошло 27 августа между селами Мокрым и Забарой Дубровской общины

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 48-летний водитель ВАЗ-2103 не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за этого авто влетело в дерево. В результате ДТП пострадал водитель, а также его 38-летняя пассажирка. Их госпитализировали медики. Известно, что женщину отправили в реанимацию.

"В настоящее время начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Житомирская область авария
В Ровно объявили подозрение водителю, совершившему смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения
28 августа 2025, 15:25
На Прикарпатье нетрезвый водитель стал виновником ДТП, в котором пострадали три человека
28 августа 2025, 12:33
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
28 августа 2025, 10:26
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
28 августа 2025, 19:27
Освобожденный из плена эксмер Херсона рассказал, какую должность ему предлагали россияне
28 августа 2025, 19:15
В Тернопольской области присвоили более 2,3 млн грн во время ремонта образовательных заведений
28 августа 2025, 18:34
Киевская митрополия УПЦ официально признана аффилированной с РЦБ
28 августа 2025, 18:16
Прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 года достигли 230 млн грн
28 августа 2025, 18:09
Жара до +35 возвращается в Украину
28 августа 2025, 17:55
Поддержка работодателей Харькова: гранты и компенсации спасают работу для тысяч харьковчан
28 августа 2025, 17:49
С 1 сентября изменятся правила начисления пенсий: ПФУ и Киберполиция предупреждают о фейках
28 августа 2025, 17:36
В Черкассах задержали 16-летнего поджигателя элитного автомобиля
28 августа 2025, 17:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »