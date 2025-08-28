Фото: Нацполиция

В Житомирской области полиция установила обстоятельства аварии. ДТП произошло 27 августа между селами Мокрым и Забарой Дубровской общины

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 48-летний водитель ВАЗ-2103 не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за этого авто влетело в дерево. В результате ДТП пострадал водитель, а также его 38-летняя пассажирка. Их госпитализировали медики. Известно, что женщину отправили в реанимацию.

"В настоящее время начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.