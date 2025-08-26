В Киеве на Подоле велосипедиста сбили насмерть
В столице 26 августа произошла авария в Подольском районе. К сожалению, потерпевший погиб
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Предварительно, 67-летняя женщина, которая была за рулем Hyundai, при выезде на участок дороги с круговым движением не предпочла двигаться. В результате она наехала на 76-летнего велосипедиста. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм.
Правоохранители устанавливают все происшествия.
Напомним, ранее на трассе Н-03 вблизи села Припрутье произошло серьезное ДТП с участием четырех авто. В результате столкновения травмы получили четыре человека, среди которых есть ребенок.
Смертельное ДТП на Сумщине: погибли подросток и водитель, еще три человека – в больницеВсе новости »
26 августа 2025, 09:38В Житомирской области в ДТП пострадал годовалый мальчик
25 августа 2025, 23:15Во Львове в результате ДТП пострадала пожилая женщина: обстоятельства происшествия
25 августа 2025, 19:13
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Тина Кароль призналась, почему у нее не сложилась личная жизнь
26 августа 2025, 23:25Финляндия готовится к войне и вернется к использованию противопехотных мин
26 августа 2025, 23:02Стало известно, на какие страны распространится множественное гражданство Украины
26 августа 2025, 22:40США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года
26 августа 2025, 22:29Певица Анна Тринчер заговорила о новых отношениях: что она никогда не покажет после развода с Волошиным
26 августа 2025, 22:25В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
26 августа 2025, 21:59Мечтала об образовании в Украине: вернули еще одного ребенка с временно оккупированной территории
26 августа 2025, 21:39Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все блоги »