20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 22:45

В Киеве на Подоле велосипедиста сбили насмерть

26 августа 2025, 22:45
Фото: Нацполиция
В столице 26 августа произошла авария в Подольском районе. К сожалению, потерпевший погиб

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно, 67-летняя женщина, которая была за рулем Hyundai, при выезде на участок дороги с круговым движением не предпочла двигаться. В результате она наехала на 76-летнего велосипедиста. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм.

Правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, ранее на трассе Н-03 вблизи села Припрутье произошло серьезное ДТП с участием четырех авто. В результате столкновения травмы получили четыре человека, среди которых есть ребенок.

ДТП авария Киев
25 августа 2025
07 августа 2025
