В столице 26 августа произошла авария в Подольском районе. К сожалению, потерпевший погиб

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно, 67-летняя женщина, которая была за рулем Hyundai, при выезде на участок дороги с круговым движением не предпочла двигаться. В результате она наехала на 76-летнего велосипедиста. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм.

Правоохранители устанавливают все происшествия.

