Фото: Телеграмм/КС: Новости Киев

В центре столицы столкнулись служебный автомобиль полиции и легковое авто, после чего один из правоохранителей погиб

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

ДТП произошло сегодня около 9:10. Водитель Mitsubishi, полицейский, от полученных травм скончался на месте.

Авария произошла на перекрестке улиц Ивана Фёдорова и Казимира Малевича. Согласно предварительной информации, служебный автомобиль Mitsubishi двигался с включенными проблесковыми маячками. В этот момент оно столкнулось с легковым автомобилем Renault, после чего машина полиции опрокинулась.

На место происшествия выехали медики и следственно-оперативная группа. Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства аварии и ее причины выясняют правоохранители, идет проверка.

По информации полиции Киева, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние сейчас оценивается как стабильное. На месте работают следственно-оперативная группа, медики и сотрудники Государственного бюро расследований. Руководство столичной полиции назначило служебное расследование по выяснению всех обстоятельств трагедии.

В то же время в МВД напоминают, что при движении спецтранспорта с включенными маячками водители других авто обязаны предоставить ему преимущество. Правоохранители призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила безопасности на дорогах.

