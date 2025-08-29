09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
07:14  29 августа
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 10:21

В Киеве полицейский погиб в ДТП после столкновения служебного автомобиля с Renault – еще трое пострадали

29 августа 2025, 10:21
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/КС: Новости Киев
Читайте також
українською мовою

В центре столицы столкнулись служебный автомобиль полиции и легковое авто, после чего один из правоохранителей погиб

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

ДТП произошло сегодня около 9:10. Водитель Mitsubishi, полицейский, от полученных травм скончался на месте.

Авария произошла на перекрестке улиц Ивана Фёдорова и Казимира Малевича. Согласно предварительной информации, служебный автомобиль Mitsubishi двигался с включенными проблесковыми маячками. В этот момент оно столкнулось с легковым автомобилем Renault, после чего машина полиции опрокинулась.

На место происшествия выехали медики и следственно-оперативная группа. Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства аварии и ее причины выясняют правоохранители, идет проверка.

По информации полиции Киева, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние сейчас оценивается как стабильное. На месте работают следственно-оперативная группа, медики и сотрудники Государственного бюро расследований. Руководство столичной полиции назначило служебное расследование по выяснению всех обстоятельств трагедии.

В то же время в МВД напоминают, что при движении спецтранспорта с включенными маячками водители других авто обязаны предоставить ему преимущество. Правоохранители призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, в Житомирской области между селами Мокрым и Забарой произошла авария с участием ВАЗ-2103. Пострадали 48-летний водитель и его пассажирка, женщину доставили в реанимацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ДТП смерть авария погибший пострадавшие полицейский
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
29 августа 2025, 09:59
Киев после обстрела: продолжаются спасательные работы на местах разрушений
29 августа 2025, 08:40
Последствия ракетной атаки РФ: число погибших в Киеве возросло до 23
29 августа 2025, 07:06
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Когда стоит менять летнюю резину на зимнюю?
29 августа 2025, 10:53
OpenAI передает данные пользователей правоохранителям в случае "подозрительных слов" в чатах
29 августа 2025, 10:53
Жизнь в тылу и смерть на фронте: почему мы скорбим выборочно
29 августа 2025, 10:10
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
29 августа 2025, 09:59
Ночная атака на Днепропетровщине: сгоревший дом и двое погибших
29 августа 2025, 09:43
Европейские лидеры обсуждают 40-километровую буферную зону в Украине
29 августа 2025, 09:12
Киев после обстрела: продолжаются спасательные работы на местах разрушений
29 августа 2025, 08:40
Отца-одиночку мобилизовали, а детей оставили на обочине: история из Запорожской области
29 августа 2025, 08:22
Строгие законы против военных: дисциплина или репрессии
29 августа 2025, 08:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »