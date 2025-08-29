17:45  29 серпня
На Житомирщині зіткнулись одразу чотири авто
На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
На Житомирщині зіткнулись одразу чотири авто

Фото: Нацполіція
Аварія сталась 29 серпня на трасі Київ – Чоп, неподалік села Кам’яного Майдану Звягельського району. Правоохоронці встановлюють всі обставини

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 35-річний водій позашляховика Renault Duster не впорався з керуванням та виїхав на "зустрічку". Там він зіткнувся з 44-річним водієм Volkswagen.

Через неконтрольований рух авто, вони зіткнулись ще з двома машинами: BMW та Lexus.

Внаслідок ДТП водій та 37-річний пасажир автомобіля Volkswagen, керманич Renault Duster отримали травми. Також травмувалась 42-річна пасажирка BMW. Всіх постраждалих госпіталізували медики.

Нагадаємо, раніше у Києві сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.

