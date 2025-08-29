Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 35-річний водій позашляховика Renault Duster не впорався з керуванням та виїхав на "зустрічку". Там він зіткнувся з 44-річним водієм Volkswagen.

Через неконтрольований рух авто, вони зіткнулись ще з двома машинами: BMW та Lexus.

Внаслідок ДТП водій та 37-річний пасажир автомобіля Volkswagen, керманич Renault Duster отримали травми. Також травмувалась 42-річна пасажирка BMW. Всіх постраждалих госпіталізували медики.

