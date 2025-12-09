22:03  08 декабря
09 декабря 2025, 06:45

Без дорог, воды и аптек: прифронтовое село на Запорожье встречает четвертую зиму войны

09 декабря 2025, 06:45
Фото: "Настоящее"
Не ближе всего к фронту – всего 10 км, но едва ли не далеко от цивилизации. В селе Трудооленовка Камышеваской общины живут 46 человек – местных и переселенцев. Здесь нет воды, газа, аптек, транспорта и дорог

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Зима становится для крестьян настоящим испытанием. Отопление печное дрова дорого закупить и привезти. Подавляющее большинство местных – пожилые люди, среди них и переселенцы.

"Нам приходилось в прошлом году на велосипеде ездить в посадку и оттуда таскать дрова", – признается местная жительница.

Переселенка из Вольнянщины Наталья приехала в село с дочерью и маленьким внуком. "Внуку год и восемь месяцев. У меня сейчас ни работы, ни пая, ни пенсии", – рассказывает она. Запорожские волонтеры привезли зимнюю помощь – две тонны пеллет для отопления по меньшей мере семи семей.

Отопление в Трудооленовке
Пеллеты

Волонтеры признают, что этого хватит частично, но помогает пережить зиму.

"Изучаем ситуацию на местах, спрашиваем, какие семьи больше нуждаются в помощи", - объясняет волонтер Дмитрий Матюхин.

Волонтер Дмитрий Матюхин

Село Трудооленовка всегда было на обочине цивилизации: здесь нет дорог, общественного транспорта, магазина или аптеки. Вода привозная, газа и водопровода нет. Уехать можно только, арендуя машину – это дорого.

"Живу здесь 20 лет и так и не видела хорошей дороги", – говорит местная жительница Ирина.

Несмотря на сложности, переселенцы понемногу обживаются: покупают цыплят-бройлеров, гусей, у некоторых есть коровы, чтобы выживать.

Трудооленовка также страдает от вражеских обстрелов – преимущественно "шахедов".

"Чаще всего взрывы слышны ночью - аж дом двигает. Мы никуда не прячемся - на бога надежда", - рассказывает Наталья.

Так село встречает четвертую прифронтовую зиму – с дровами от волонтеров и под звуки взрывов, пытаясь сохранить обычную жизнь среди войны.

