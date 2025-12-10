В Донецкой области враг продвинулся в нескольких населенных пунктах – обновленная карта DeepState

По последним данным, обнародованным на обновленной карте DeepState, российские войска продвинулись в Северске, Мирнограде и в окрестностях Покровска Донецкой области.

Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются бои за контроль над населенными пунктами и ключевыми путями сообщения, передает RegioNews.

Карта от DeepState отображает динамику фронта и изменения в зоне активных боевых действий, предоставляя оперативную информацию о контролируемых противником территориях и районах, где продолжаются боевые столкновения. В регионе продолжают действовать силы обороны, чтобы сдерживать продвижение врага и защитить гражданское население.

Ситуация в Донецкой области остается критической, и украинские военные призывают к внимательному слежке за официальными сообщениями и соблюдению правил безопасности в зонах боевых действий.

Напомним, ранее враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины, оставив без света четыре области – Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую.