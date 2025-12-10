Иллюстративное фото

Трагедия произошла на Змиевщине в Харьковской области. Там женщина погибла, когда переходила железнодорожные пути

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Авария произошла 9 декабря недалеко от села Великан Чугуевского района. Там электровоз наехал на женщину. Она двигалась по наземному железнодорожному переходу. Отмечается, что машинист подавал звуковой сигнал и даже применил экстренное торможение.

Однако аварии избежать не удалось. 31-летняя женщина погибла на месте от травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в Одесской области грузовой поезд сбил насмерть женщину с козой. Женщина выбежала на колею, чтобы поймать сбежавшее от нее животное.