На Харьковщине электропоезд насмерть сбил женщину на переходе
Трагедия произошла на Змиевщине в Харьковской области. Там женщина погибла, когда переходила железнодорожные пути
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Авария произошла 9 декабря недалеко от села Великан Чугуевского района. Там электровоз наехал на женщину. Она двигалась по наземному железнодорожному переходу. Отмечается, что машинист подавал звуковой сигнал и даже применил экстренное торможение.
Однако аварии избежать не удалось. 31-летняя женщина погибла на месте от травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее в Одесской области грузовой поезд сбил насмерть женщину с козой. Женщина выбежала на колею, чтобы поймать сбежавшее от нее животное.
Смертельное ДТП в Запорожье: пьяный наркотиками водитель влетел в электроопоруВсе новости »
08 декабря 2025, 15:45В Киеве на кольцевой столкнулись три авто: спасатели деблокировали водителя из легковушки
08 декабря 2025, 10:26Смертельное ДТП в Запорожье: авто сокрушило от столкновения с электроопорой
07 декабря 2025, 14:10
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Пиарщица Степана Гиги рассказала о его состоянии: "Тяжелое, но стабильное"
10 декабря 2025, 20:31В Донецкой области враг продвинулся в нескольких населенных пунктах – обновленная карта DeepState
10 декабря 2025, 20:29В Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку: что известно о состоянии пострадавшей
10 декабря 2025, 20:29СБУ и ВМС вывели из строя российский танкер под флагом Коморских островов
10 декабря 2025, 20:06В Ровенскую область прибыл 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области: доставлено 12 человек
10 декабря 2025, 19:42На Днепропетровщине во время обстрелов пострадали два человека, повреждены здания и АЗС
10 декабря 2025, 19:22В TikTok массово распространяют ШИ-фейки о мобилизации: Центр противодействия дезинформации предупреждает
10 декабря 2025, 19:08Без света до 12 часов: какими будут отключения до конца недели
10 декабря 2025, 18:52КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад: новое заявление Игоря Коломойского
10 декабря 2025, 18:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »