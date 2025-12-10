16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 16:35

В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза

10 декабря 2025, 16:35
иллюстративное фото: из открытых источников
С 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится. В ночные часы ожидается -1-5 градусов, на востоке Украины местами до -7 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в западных областях днем температура воздуха будет невысокой, но будет оставаться все равно выше нуля, то есть там будет теплее всего.

В четверг, 11 декабря, в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой воздуха +3...+8 градусов, на востоке и северо-востоке +1...+3 градуса, в западной части +8...+11 градусов.

Влажная погода ожидается практически повсюду в Украине, в основном небольшой дождь.

В Киеве в четверг – местами небольшой дождь, в течение дня будет дуть порывистый ветер юго-западного направления, воздух завтра днем прогреется до +8 градусов.

Как сообщалось, в среду, 10 декабря, мокрый снег ожидается в восточных областях, Сумской и Днепропетровщине.

