Фото: Telegram/Zelenskiy/Official

Украина продолжает активную работу со своими международными партнерами по усилению обороноспособности и безопасности на всех фронтах

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в публикации Телеграмм-канала, передает RegioNews.

На следующей неделе запланирована координация действий с европейскими союзниками в двусторонних форматах. Каждая встреча и переговоры преследуют практическую цель – укрепление оборонных возможностей и устойчивости страны.

Особое внимание сейчас уделено боевой авиации. Сейчас идет усиление авиационных сил Украины, детали пока не разглашаются. При этом проходят меры по экономическому давлению на РФ: в Европе готовятся новые санкции против российских танкеров и инфраструктуры транспортировки нефти. Украина также представит собственный пакет санкций против "танкерного флота", поддерживающего агрессию.

Кроме того, в центре внимания – борьба с информационными угрозами. Власти планируют новые шаги против российских пропагандистов в сотрудничестве с международными партнерами. Согласно данным Службы внешней разведки, экономическая зависимость РФ от Китая растет, а Кремль тратит значительные ресурсы, чтобы продолжать войну.

"Мир все равно имеет достаточную силу, чтобы закончить эту войну, чтобы заставить Россию это сделать. Мир нужен. Хочу поблагодарить каждого, кто помогает", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, Украина не сможет провести выборы раньше чем за шесть месяцев, предупредил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик. Это произошло на фоне критики со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, заявляющего, что Зеленский якобы использует войну для сохранения власти.