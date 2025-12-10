16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 21:14

Силы в небе растут: президент Украины анонсировал усиление авиации

10 декабря 2025, 21:14
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Zelenskiy/Official
Читайте також
українською мовою

Украина продолжает активную работу со своими международными партнерами по усилению обороноспособности и безопасности на всех фронтах

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в публикации Телеграмм-канала, передает RegioNews.

На следующей неделе запланирована координация действий с европейскими союзниками в двусторонних форматах. Каждая встреча и переговоры преследуют практическую цель – укрепление оборонных возможностей и устойчивости страны.

Особое внимание сейчас уделено боевой авиации. Сейчас идет усиление авиационных сил Украины, детали пока не разглашаются. При этом проходят меры по экономическому давлению на РФ: в Европе готовятся новые санкции против российских танкеров и инфраструктуры транспортировки нефти. Украина также представит собственный пакет санкций против "танкерного флота", поддерживающего агрессию.

Кроме того, в центре внимания – борьба с информационными угрозами. Власти планируют новые шаги против российских пропагандистов в сотрудничестве с международными партнерами. Согласно данным Службы внешней разведки, экономическая зависимость РФ от Китая растет, а Кремль тратит значительные ресурсы, чтобы продолжать войну.

"Мир все равно имеет достаточную силу, чтобы закончить эту войну, чтобы заставить Россию это сделать. Мир нужен. Хочу поблагодарить каждого, кто помогает", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, Украина не сможет провести выборы раньше чем за шесть месяцев, предупредил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик. Это произошло на фоне критики со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, заявляющего, что Зеленский якобы использует войну для сохранения власти.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина авиация санкции РФ оборона безопасность международные партнеры
"Украина не готова к выборам раньше 6 месяцев", - замглавы ЦИК
10 декабря 2025, 20:58
"Если голосовать сейчас – победа Зеленского почти неизбежна", – Гончаренко
10 декабря 2025, 18:06
Зеленский заявил о возможном прекращении войны
10 декабря 2025, 17:59
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Украина переходит на цифровой военный учет: что изменится для резервистов
10 декабря 2025, 21:23
"Украина не готова к выборам раньше 6 месяцев", - замглавы ЦИК
10 декабря 2025, 20:58
Пиарщица Степана Гиги рассказала о его состоянии: "Тяжелое, но стабильное"
10 декабря 2025, 20:31
В Донецкой области враг продвинулся в нескольких населенных пунктах – обновленная карта DeepState
10 декабря 2025, 20:29
В Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку: что известно о состоянии пострадавшей
10 декабря 2025, 20:29
СБУ и ВМС вывели из строя российский танкер под флагом Коморских островов
10 декабря 2025, 20:06
На Харьковщине электропоезд насмерть сбил женщину на переходе
10 декабря 2025, 19:55
В Ровенскую область прибыл 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области: доставлено 12 человек
10 декабря 2025, 19:42
На Днепропетровщине во время обстрелов пострадали два человека, повреждены здания и АЗС
10 декабря 2025, 19:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Все блоги »