16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 20:06

СБУ и ВМС вывели из строя российский танкер под флагом Коморских островов

10 декабря 2025, 20:06
Фото: скриншот с видео/Общественное
Украинские военные вывели из строя российский танкер из "теневого флота", перевозивший нефть в Новороссийск

Об этом источники в украинской разведке рассказывают Общественному, передает RegioNews.

СБУ и ВМС Украины с помощью морских дронов Sea Baby поразили танкер Dashan, входящий в так называемый "теневой флот" России. Судно следовало под флагом Коморских Островов в порт Новороссийск с выключенным транспондером, что усложняло его отслеживание.

В результате атаки танкер получил критические повреждения и выведен из строя. По данным источников, это уже третий российский танкер, потерпевший удар украинскими дронами за последние две недели. Один рейс судна перевозил нефтяную продукцию примерно на 60 миллионов долларов.

Судно уже находилось под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии из-за транспортировки российской нефти и обхода ограничений. Подобные меры украинских военных направлены на нейтрализацию теневого флота, позволяющего России продолжать экспорт энергоносителей в Китай и Индию.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, теневой флот РФ насчитывает более тысячи танкеров, 238 из которых активно задействованы в обход санкций. Суда часто меняют флаги и отключают системы отслеживания, что значительно усложняет их идентификацию.

Ранее сообщалось, Украина на четвертый год полномасштабной войны ввела санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла", синхронизировав свои ограничения с Соединенными Штатами.

СБУ ВМС Украины Танкер Черное море флот морские операции дроны атака
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
