Фото: скриншот с видео/Общественное

Украинские военные вывели из строя российский танкер из "теневого флота", перевозивший нефть в Новороссийск

Об этом источники в украинской разведке рассказывают Общественному, передает RegioNews.

СБУ и ВМС Украины с помощью морских дронов Sea Baby поразили танкер Dashan, входящий в так называемый "теневой флот" России. Судно следовало под флагом Коморских Островов в порт Новороссийск с выключенным транспондером, что усложняло его отслеживание.

В результате атаки танкер получил критические повреждения и выведен из строя. По данным источников, это уже третий российский танкер, потерпевший удар украинскими дронами за последние две недели. Один рейс судна перевозил нефтяную продукцию примерно на 60 миллионов долларов.

Судно уже находилось под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии из-за транспортировки российской нефти и обхода ограничений. Подобные меры украинских военных направлены на нейтрализацию теневого флота, позволяющего России продолжать экспорт энергоносителей в Китай и Индию.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, теневой флот РФ насчитывает более тысячи танкеров, 238 из которых активно задействованы в обход санкций. Суда часто меняют флаги и отключают системы отслеживания, что значительно усложняет их идентификацию.

Ранее сообщалось, Украина на четвертый год полномасштабной войны ввела санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла", синхронизировав свои ограничения с Соединенными Штатами.