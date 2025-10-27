Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины

У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нередко людям приходилось самостоятельно ремонтировать оборванные линии электропередач и делать много другой работы для возвращения жизни в населенный пункт

Иллюстративное фото: из открытых источников

Само собой, восстановление невозможно без серьезной финансовой поддержки. Однако самоорганизация людей и ответственность местных властей играют большую роль. Подробнее – в публикации RegioNews .

Электрики по ситуации

Внимание заслуживает опыт Дарьевской территориальной громады (ТГ) Херсонской области, что в нескольких километрах от линии фронта. Большой трудностью для громады, помимо регулярных обстрелов, сегодня является нехватка молодежи. Из 14 тыс. жителей в ТГ проживает чуть более 4 тыс., из которых 80% – это пенсионеры. Соответственно, рабочих рук в громаде остро не хватает, а местным властям приходится прилагать больших усилий для поддержки людей. Длительное время громада страдала из-за перебоев с электроснабжением, пока в населенных пунктах не были созданы группы по восстановлению из числа местных жителей, которые принялись самостоятельно ремонтировать оборванные линии электропередач на волонтерской основе. Об этом RegioNews рассказал начальник военной администрации (ВА) Дарьевской громады Анатолий Дидур.

Начальник военной администрации Дарьевской общины Херсонской области Анатолий Дидур. Фото: Facebook Анатолия Дидура

Он отметил, что из-за обстрелов и нехватки кадров работники облэнерго не могли оперативно заниматься восстановительными работами, и на ремонт поврежденных электросетей в некоторых селах нужно было ждать неделю-две. Поэтому глава громады предложил жителям также приобщиться к работе. Мужчина признается, что люди поначалу без энтузиазма отнеслись к его предложению, поскольку электрики за свою работу получают зарплату, в то время как жителям предлагалось работать бесплатно.

"Но я попытался донести людям, что электриков не хватает, и что оперативное восстановление электроснабжения – в интересах самих жителей. В итоге люди согласились содействовать", – рассказал Анатолий Дидур.

По его словам, в каждом населенном пункте была собрана группа жителей, каждую из которых специалисты облэнерго научили, как ремонтировать поврежденные провода электросетей. При этом весь процесс ремонтных работ эксперты облэнерго контролировали дистанционно и консультировали людей.

Староста сел Лиманы и Лупарево Галицыновской ОТГ Николаевской области Наталья Панаший. Фото: "Суспільне"

Похожий подход был реализован в селах Лиманы и Лупарево Галициновской ТГ Николаевской области, что с февраля 2022-го более полугода находились в серой зоне. Староста Наталья Панаший, о которой мы уже рассказывали , сообщила, что с началом полномасштабной войны обстрелами регулярно перебивало линии электропередач в населенных пунктах. Тогда старостат организовал бригаду быстрого реагирования по восстановлению электроэнергии, которой придумали название "Лиманыоблэнерго". В бригаду входили местные жители, которые имели опыт работы в облэнерго Николаева. В течение четырех месяцев, говорит Наталья Панаший, работники бригады на волонтерской основе практически каждый день рисковали и чинили перебитые провода, так как обстрелы были регулярными. В то же время остальные жители помогали электрикам финансово, например, купили для них лестницу, которая позволяла добраться к самому верху электроопоры.

Разрушение старостата в с. Лиманы. Фото: "Суспільне"

В другом случае местные жители спасли от уничтожения трансформатор центральной подстанции, куда этой весной ночью прилетел дрон. Люди сбежались на пожар, а один из электриков с инвалидностью, рискуя, набросил одеяло на пылающий трансформатор, в то время как остальные жители помогли тушить огонь. В итоге повреждения не были значительными, и электроснабжение в селах восстановили спустя 10 часов.

Акцент на открытость

Помимо самоорганизации жителей, важнейшим фактором является позиция местных властей – насколько активно они действуют в интересах населения. Анатолий Дидур считает, что важнейшим аспектом в его работе является коммуникация с населением, необходимость доносить людям правду.

"Именно в этом наш плюс, что мы озвучиваем правду людям, даже если она не очень приятная. Правда дает результат: люди видят, какая в итоге проблема и как ее решать", – отметил он.

Поскольку личная встреча с жителями в условиях ежедневных обстрелов в громаде небезопасна, большую часть информации местные власти доносят жителям через соцсети, а также размещают на официальном сайте. Недавно в тестовом режиме местная администрация начала использовать формат видеоконференции, на которой присутствовали все представители власти и служб ТГ. Каждый из жителей громады, в какой бы точке страны и мира он в данный момент не находился, мог задать любой интересующий вопрос.

Начальник военной администрации Дарьевской общины Херсонской области Анатолий Дидур. Фото: Facebook Анатолия Дидура

"В режиме живого общения по каждому человеку сразу же решали его проблему либо направляли в отдел, который сможет ее решить. В прямом эфире руководитель отдела давал свой номер телефона, люди его записывали, и после встречи набирали и уже получали полный ответ на свой конкретный вопрос. А вопросов было очень много: по погибшим парням, по пропавшим без вести, по программам поддержки населения. Каждого разбирали пофамильно: получал человек помощь или нет, если нет – почему", – рассказал Анатолий Дидур.

Он подчеркнул, что никто из его подчиненных не получал заготовленные вопросы от жителей, поскольку какие-то вопросы для органов местного самоуправления могли быть неудобными. Но в этом был и свой плюс, считает он, так как жители могли убедиться, что местная власть имеет ответы на все вопросы даже неудобные. Конференцию так и назвали "Диалог: удобные и неудобные вопросы". Анатолий Дидур говорит, что теперь каждый месяц в громаде будут проводить подобные видеоконференции. Он признал, что для властей это дополнительная работа, но для людей такой формат дает возможность обратной связи и понимание, что они не брошены. Начальник ВА считает, что задача местной власти – сохранить жителей, вернуть тех, кто выехал, делать все ради поддержки, даже если результат будет через пять-десять лет.

"Развитие громады зависит от того, будут ли у нас люди, и будет ли громада иметь шанс на существование", – подчеркнул начальник ВА, добавив, что номер его мобильного телефона есть у всех жителей, и каждый может его набрать. Стоит отметить, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский отметил Анатолия Дидура орденом "За заслуги" III степени за его вклад в восстановление Дарьевской громады.

О необходимости всесторонней поддержки земляков говорит и Наталья Панаший. С начала полномасштабных военных действий староста, несмотря на масштабные обстрелы, не выезжала из села, а члены ее семьи проходили службу в Нацгвардии и Нацполиции, бывали в горячих точках. Женщина отмечает, что находится на связи со своими земляками 24/7. Для лучшего контроля работы старостата она инициировала создание комитетов контроля из числа односельчан. Лиманы и Лупарево были условно поделены на три округа, в которых местные жители голосованием избрали своего представителя. Данные представители присутствуют на всех встречах сельской администрации с благотворительными организациями, дабы иметь возможность лучше донести потребности своего округа и контролировать работу администрации.

Также старостат отработал оперативный механизм поддержки жителей в случае обстрелов. Во время одного из массированных налетов БПЛА в селе было повреждено полсотни домов. Наталья Панаший говорит, что сельская администрация немедленно собрала свою уже слаженную команду из "социальщиков" и волонтеров, параллельно обратилась в организации, которые могли оказать помощь. Тут же на место была вызвана полиция, а всех жителей, чье жилье пострадало, пригласили взять с собой необходимый пакет документов и собраться в определенном месте, чтобы полицейские могли оперативно всех опросить, а не ездить по дворам. Одновременно на место были приглашены психологи, так как многие из пострадавших пребывали в подавленном состоянии и нуждались в поддержке.

Староста также отмечает высокую необходимость доносить жителям правду о любой ситуации в населенных пунктах.

"Мои односельчане знают, что вся информация по важным вопросам в итоге будет опубликована, и что она является правдивой, так как все публикации можно перепроверить. Нужно постоянно отчитываться о проделанной и предстоящей работе. Если этого не делать, доверия не будет", – отметила она.

Когда будущее земляков – в приоритете

Случай самоотверженной работы местной власти можно наблюдать на примере села Партизанское Первомайской громады Николаевской области. Местный старостат, несмотря на огромные разрушения населенного пункта, который в течение многих месяцев был на линии фронта, сумел создать для детей возможность развиваться и учиться. Староста Раиса Шульга рассказала нашим журналистам, что ей было больно смотреть на деградацию детей которые не знали элементарных вещей по математике и литературе: в шестом классе часть детей не могла считать, и многие не слышали о Тарасе Шевченко. К тому же, из-за больших разрушений волонтеры, которые приезжали в село, не могли полноценно помогать детям развиваться, так как для этого не было помещения.

Староста села Партизанское Первомайской ОТГ Николаевской области Раиса Шульга

Поначалу староста выделяла для детей свой рабочий кабинет, но это был не выход. Тогда вместе с мужем и узким кругом единомышленников Раиса Шульга решила построить в селе молодежное пространство – здание с несколькими помещениями. Поначалу в идею практически никто из местных жителей и администрации громады не верил, так как для строительства не хватало ресурсов. Однако староста начала активно задействовать благотворительные организации и волонтеров, даже вложила в работы часть собственных денег. В результате в течение года здание было построено. Конечно, пока в нем нельзя организовать полноценный учебный процесс, так как рядом нет укрытия, однако сельские дети, говорит староста, хотя бы могут собираться, общаться друг с другом и проходить обучающие программы, что благоприятно скажется на их развитии и социализации. Также наличие свободного помещения позволит волонтерам и благотворителям чаще приезжать в село и оказывать поддержку.

"Не могу видеть, как дети как беспризорники бегают и совершенно не развиваются. Не таким должно быть детство", – подытожила Раиса Шульга.