22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2025, 06:45

Без доріг, води та аптек: прифронтове село на Запоріжжі зустрічає четверту зиму війни

09 грудня 2025, 06:45
Читайте также на русском языке
Фото: "Справжнє"
Читайте также
на русском языке

Не найближче до фронту – всього 10 км, але чи не найвіддаленіше від цивілізації. У селі Трудооленівка Комишуваської громади живуть 46 людей – місцевих та переселенців. Тут немає води, газу, аптек, транспорту та доріг

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Зима стає для селян справжнім випробуванням. Опалення пічне, дрова дорого закупити й привезти. Переважна більшість місцевих – люди похилого віку, серед них і переселенці.

"Нам доводилось минулого року на велосипеді їздити в посадку й звідти таскати дрова", – зізнається місцева жителька.

Переселенка з Вільнянщини Наталія приїхала до села з донькою та маленьким онуком. "Внуку рік і вісім місяців. У мене зараз ані роботи, ані паю, ані пенсії", – розповідає вона. Запорізькі волонтери привезли зимову допомогу – дві тонни пелетів для опалення щонайменше семи родин.

Опалення в Трудооленівці
Пелети

Волонтери визнають, що цього вистачить лише частково, але допомагає пережити зиму.

"Вивчаємо ситуацію на місцях, запитуємо, які сім’ї найбільше потребують допомоги", – пояснює волонтер Дмитро Матюхін.

Волонтер пан Дмитро Матюхін

Село Трудооленівка завжди було на "узбіччі цивілізації": тут немає доріг, громадського транспорту, магазину чи аптеки. Вода привозна, газу та водогону немає. Виїхати можна лише, орендуючи машину – це дорого.

"Живу тут 20 років і так і не бачила хорошої дороги", – каже місцева жителька Ірина.

Попри складнощі переселенці потроху обживаються: купують курчат-бройлерів, гусей, у деяких є корови, щоб виживати.

Трудооленівка також потерпає від ворожих обстрілів – переважно "шахедів".

"Найчастіше вибухи чутно вночі – аж хата двигтить. Ми нікуди не ховаємося – на бога надія", –розповідає Наталія.

Так село зустрічає четверту прифронтову зиму – із дровами від волонтерів та під звуки вибухів, намагаючись зберегти звичайне життя посеред війни.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна опалення Запорізька область зима місцеві жителі прифронтові території Трудооленівка
Сирський заявив, що Кремль використовує переговори для захоплення нових територій
05 грудня 2025, 21:14
Ізоляція населення: на окупованій території Запорізької області росіяни глушать VPN
05 грудня 2025, 16:25
Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
05 грудня 2025, 13:38
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Через російські обстріли Запорізької області постраждали 16 людей
09 грудня 2025, 07:45
Скороход після допиту: "Як тільки НАБУ опублікує реальне відео – справи не буде"
09 грудня 2025, 07:38
Армія РФ атакувала три райони Дніпропетровщини
09 грудня 2025, 07:32
"Я не даю їм нічого": Трамп про відсутність допомоги Україні
09 грудня 2025, 07:28
Українські оборонці ліквідували ще 930 російських окупантів – Генштаб
09 грудня 2025, 07:19
У Тернополі кількість жертв російської атаки зросла до 38: знайдено ще два тіла
09 грудня 2025, 07:06
"Він каже: "А що це він так близько": співачка KOLA розповіла, чи ревнує її чоловік, який живе за кордоном
09 грудня 2025, 01:50
Експорт української олії: Польща виявилась найбільшим покупцем
09 грудня 2025, 00:50
Розмінування в Україні: фермерам повернули понад 10 тисяч гектарів земель
08 грудня 2025, 23:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »