10 декабря 2025, 20:31

Пиарщица Степана Гиги рассказала о его состоянии: "Тяжелое, но стабильное"

10 декабря 2025, 20:31
Пиар-директор украинского певца Степана Гиги Ирэна Зайко рассказала, что состояние артиста «тяжелое, но стабильное». Она также отреагировала на заявление журналиста Виталия Глаголы, который в своей публикации утверждал, что певцу ампутировали ногу после операции и что он находится в коме.

Об этом Зайко сообщила в соцсетях, передает RegioNews .

Ирэна Зайко опубликовала в Instagram переписку с Глаголой, в которой она раскритиковала журналиста за распространение неподтвержденной информации. Она потребовала от него предоставить официальные источники, на которые он ссылается, и подчеркнула, что распространение "сенсационных" слухов без проверки вредит доверию к журналистике.

В ответ журналист подчеркнул, что не обязан раскрывать источники своей информации, однако отметил, что доверяет своим контактам и готов опубликовать комментарий пиар-директора.

Ирэна Зайко объяснила, что представители Степана Гиги уже неоднократно комментировали состояние певца, и еще раз подчеркнула, что его состояние стабильно тяжелое. Она отметила, что артист получает всю необходимую медицинскую помощь и для восстановления нужно время.

"В случае любых изменений официальную информацию первым будет публиковать пресс-центр артиста", — добавила она. "Слухи нам точно ни при чем", — подытожила пиарщица.

Напомним, что 19 ноября в соцсетях было сообщено о тяжелом состоянии Степана Гиги, из-за чего он отменил запланированные концерты. Певцу провели срочную операцию, и с тех пор он находится на лечении. Согласно информации на официальном сайте певца, его состоявшиеся в ноябре концерты были отменены, а на декабрь оставался запланированный концерт во Львове.

В этом году Степан Гига праздновал свой 66-й день рождения. Он является одним из известнейших украинских эстрадных певцов, карьера которого длится более 30 лет.

