Фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов является электронный Резерв ID, который можно получить непосредственно через приложение Резерв+.

Для граждан, которые не всегда могут пользоваться электронной версией, предусмотрена бумажная. Ее можно распечатать самостоятельно из PDF в Резерв+ или на портале Действие, или получить в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где документ сформируют электронно и выдают распечатанную копию.

Заместитель Министра обороны по цифровому развитию Оксана Ферчук отметила, что переход на электронные документы помогает минимизировать риски потери, повреждения или подделки документа. Она подчеркнула, что это также шаг к более прозрачной и эффективной системе военного учета.

Обновление стало возможным благодаря изменениям в постановления Кабинета Министров №1487 и №559, регулирующие порядок военного учета. Нововведение направлено на повышение эффективности оборонных процессов и адаптацию системы к современным технологиям.

