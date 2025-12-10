16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 21:23

Украина переходит на цифровой военный учет: что изменится для резервистов

10 декабря 2025, 21:23
Читайте також українською мовою
Фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

Правительство Украины обновило порядок оформления военно-учетных документов, переведя их в цифровой формат

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов является электронный Резерв ID, который можно получить непосредственно через приложение Резерв+.

Для граждан, которые не всегда могут пользоваться электронной версией, предусмотрена бумажная. Ее можно распечатать самостоятельно из PDF в Резерв+ или на портале Действие, или получить в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где документ сформируют электронно и выдают распечатанную копию.

Заместитель Министра обороны по цифровому развитию Оксана Ферчук отметила, что переход на электронные документы помогает минимизировать риски потери, повреждения или подделки документа. Она подчеркнула, что это также шаг к более прозрачной и эффективной системе военного учета.

Обновление стало возможным благодаря изменениям в постановления Кабинета Министров №1487 и №559, регулирующие порядок военного учета. Нововведение направлено на повышение эффективности оборонных процессов и адаптацию системы к современным технологиям.

Напомним, Украина готовит новые шаги по усилению своей боевой авиации. На следующей неделе страна планирует согласовать действия с европейскими союзниками, чтобы укрепить оборонные возможности и повысить устойчивость к угрозам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Резерв+ электронный документооборот военнообязанные цифровая система Кабмин Минобороны
Украинцам теперь могут мгновенно отменять отсрочку от мобилизации: названа причина
10 декабря 2025, 15:16
В Украине могут запретить русскоязычные версии сайтов
10 декабря 2025, 12:50
Продали списанные корабли ВСУ как металлолом: прокуратура сообщила о подозрении трем лицам
10 декабря 2025, 10:28
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Силы в небе растут: президент Украины анонсировал усиление авиации
10 декабря 2025, 21:14
"Украина не готова к выборам раньше 6 месяцев", - замглавы ЦИК
10 декабря 2025, 20:58
Пиарщица Степана Гиги рассказала о его состоянии: "Тяжелое, но стабильное"
10 декабря 2025, 20:31
В Донецкой области враг продвинулся в нескольких населенных пунктах – обновленная карта DeepState
10 декабря 2025, 20:29
В Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку: что известно о состоянии пострадавшей
10 декабря 2025, 20:29
СБУ и ВМС вывели из строя российский танкер под флагом Коморских островов
10 декабря 2025, 20:06
На Харьковщине электропоезд насмерть сбил женщину на переходе
10 декабря 2025, 19:55
В Ровенскую область прибыл 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области: доставлено 12 человек
10 декабря 2025, 19:42
На Днепропетровщине во время обстрелов пострадали два человека, повреждены здания и АЗС
10 декабря 2025, 19:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Все блоги »